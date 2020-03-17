جامعة الإسكندرية تبدأ بث المقررات الدراسية إلكترونياً للطلاب لاستكمال الدراسة.. صور

الإسكندرية أسماء على بدر

تشهد جامعة الإسكندرية حالة من الاستنفار بسبب تعقيم كافة الكليات وأماكن تواجد الطلاب فى مبانى الجامعة وتعقيم مكاتب الموظفين لمكافحة انتشار فيروس كورونا، كما استعدت جامعة الإسكندرية فى طرح مقرراتها اون لاين لاستكمال الدراسة فى فترة تعليق الدراسة لمدة أسبوعين.

وأطلقت جامعة الإسكندرية خدمة بث المقررات إلكترونياً لطلاب الكليات المختلفة بجامعة الإسكندرية، حيث يتم إتاحة استخدام الموقع الإلكترونى للجامعة والكليات، والصفحة الرسمية للجامعة، في تقديم المحاضرات للطلاب.

وقال الدكتور عصام الكردى، رئيس جامعة الإسكندرية أن الجامعة لديها خطة كاملة لاستكمال الدراسة عن بعد، وذلك في أعقاب توجيه رئيس الجمهورية بتعليق الدراسة بالجامعات لمدة 15 يومًا، وفى إطار مواجهة الدولة لفيروس كورونا المستجد.

وأوضح أن الدراسة ستستمر فى هذه الفترة من خلال النظم الإلكترونية والمنصات التعليمية الإلكترونية التفاعلية المختلفة، وذلك بجميع كليات الجامعة، والتى بالفعل بدأت منذ الأسبوع الماضى فى إعداد محاضرات فى معظم المقررات وسيتم بثها اعتباراً من اليوم على موقع الجامعة، وقال ان الجامعة قطعت شوطاً كبيراً فى مجال التحول الرقمى وهو ما يفيد الجامعة فى الدراسة عن بعد من خلال موقع الجامعة والمواقع الإلكترونية للكليات.

وبالنسبة لأعضاء هيئة التدريس، قال رئيس الجامعة أنهم يستطيعون التقدم بطلب فتح مقرر إلكترونى لرفع المادة العلمية الخاصة بمقرراتهم الدراسية، وذلك عن طريق إرسال طلب على البريد الإلكتروني الخاص بمركز التعلم الإلكتروني التابع لمركز خدمات تكنولوجيا المعلومات بجامعة الإسكندرية:

ويوضح في الطلب اسم الكلية – اسم القسم – اسم المقرر – البريد الإلكتروني الخاص باستاذ المقرر والمدرسين المساعدين وقائمة بأسماء الطلاب والبريد الإلكتروني الخاص بهم، وسيقوم فريق العمل في خلال ساعات بتخصيص المساحة الإلكترونية للمقرر وإرسال معلومات الدخول الخاصة بأستاذ المقرر والطلاب، كما سيقوم الفريق بمساعدة استاذ المقرر وتسهيل عملية رفع المادة العلمية والعمل على حل المشكلات والرد على الاستفسارات لأعضاء هيئة التدريس والطلاب في أى وقت.

وفى سياق آخر قامت جامعة الإسكندرية بتطهير المبنى الإدارى بمنطقة الشاطبى فى إطار الإجراءات الوقائية التى تتخذها جامعة الإسكندرية للوقاية من فيروس كورونا، حيث قام فريق وحدة مكافحة الآفات بكلية الزراعة، بتطهير وتعقيم المبنى بأكمله، واوضح أن باقى منشآت ومدرجات الجامعة وكلياتها المختلفة والمدن الجامعية سوف يتم تطهيرها وتعقيمها خلال فترة تعليق الدراسة.