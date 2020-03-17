اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 17 مارس 2020 07:59 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

تونس تتجه لفرض الحظر الصحى الإجبارى للوقاية من فيروس كورونا

الثلاثاء، 17 مارس 2020 05:05 م
تونس تتجه لفرض الحظر الصحى الإجبارى للوقاية من فيروس كورونا محاولات انتاج عقار لكورونا
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشف وزير الصحة التونسى الدكتور عبد اللطيف المكي، عن اتجاه السلطات فى البلاد إلى فرض الحظر الصحى الإجبارى على من لا يمتثل للحظر الصحى الذاتى من مصابى فيروس كورونا الجديد للحد من انتشار هذا الوباء، وأوضح الوزير فى تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، أنه بصدد تسلم مركز للحجر الصحى الإجبارى من وزارة الشؤون الاجتماعية فى تونس العاصمة، سيتم تخصيصه لفرض الحظر الإجبارى على المصابين بالفيروس للحد من نقل وانتشار العدوى.
 
وأشار المكى، إلى أن العديد من الوزارات وضعت مقرات لها فى العديد من الولايات على ذمة وزارة الصحة لتخصيصها لفرض الحظر الإجبارى فى حال الحاجة إلى ذلك.
 
قال وزير الصحة التونسى عبد اللطيف المكى، إن 5957 شخصا يخضعون للحجر الصحى الذاتى فى البلاد منذ الإعلان عن أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد مطلع شهر مارس الجارى، وأوضح الوزير  فى مؤتمر صحفى بمقر الوزراة، اليوم الثلاثاء، أن 2698 شخصا ممن خضعوا للحجر الصحى الذاتي، أتموا فترة الحجر فى حين ما زال 3259 شخصا يواصلون الحجر الصحي.
 
وكان وزير الصحة التونسى الدكتور عبد اللطيف المكى، قد أعلن اليوم الثلاثاء، تسجيل 4 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بعد صدور نتائج 67 تحليلًا مخبريًا لأشخاص مشتبه فى إصابتهم وأسفرت عن 4 نتائج إيجابية، وأوضح المكى أن العدد الإجمالى للمصابين بهذا الفيروس فى تونس أصبح 24 حالة مؤكدة، منها 14 حالة قادمة من الخارج، و10 حالات محلية.
 

تونس

كورونا

فيروس كورونا

الحظر الصحى

الصحه التونسيه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الكويت تتبرع بـ40 مليون دولار لمنظمة الصحة العالمية لمكافحة كورونا

الثلاثاء، 17 مارس 2020 02:51 م

الجزائر تعلن عن خامس حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا

الثلاثاء، 17 مارس 2020 02:30 م

11 إصابة جديدة ترفع المصابين بفيروس كورونا فى لبنان إلى 120 حالة

الثلاثاء، 17 مارس 2020 01:50 م

الصحة العمانية : تعافى 3 حالات من المصابين بفيروس كورونا

الثلاثاء، 17 مارس 2020 01:43 م

خطة سودانية لمواجهة كورونا تتكلف 45 مليون دولار بدعم من شركاء التنمية

الثلاثاء، 17 مارس 2020 01:16 م

الجزائر تسجل رابع حالة وفاة بفيروس كورونا

الثلاثاء، 17 مارس 2020 12:25 م

المغرب يسجل ثانى حالة وفاة بفيروس كورونا

الثلاثاء، 17 مارس 2020 12:12 م

لبنان يعتمد التعليم عن بعد جراء توقف المدارس فى ظل انتشار كورونا

الثلاثاء، 17 مارس 2020 12:03 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"الداخلية" تنتفض ضد محتكرى السلع الغذائية تزامنا مع أزمة كورونا.. ضبط أطنان أغذية خزنها تجار ومواطنين لرفع سعرها.. التحفظ على كمامات مجهولة المصدر.. والقبض على أشخاص يرفعون أسعار أدوات التطهير والتعقيم.. فيديو

"الداخلية" تنتفض ضد محتكرى السلع الغذائية تزامنا مع أزمة كورونا.. ضبط أطنان أغذية خزنها تجار ومواطنين لرفع سعرها.. التحفظ على كمامات مجهولة المصدر.. والقبض على أشخاص يرفعون أسعار أدوات التطهير والتعقيم.. فيديو

أخبار مصر اليوم.. خفض سعر الغاز الطبيعي عند 4,5 دولار لكل مليون وحدة حرارية

أخبار مصر اليوم.. خفض سعر الغاز الطبيعي عند 4,5 دولار لكل مليون وحدة حرارية

محكمة أمن الدولة الأردنية تفرج عن 1500 موقوف

محكمة أمن الدولة الأردنية تفرج عن 1500 موقوف

وزارة التجارة تقرر منع تصدير الكحول ومشتقاته لتوفيره للسوق الداخلى

وزارة التجارة تقرر منع تصدير الكحول ومشتقاته لتوفيره للسوق الداخلى

بوست على فيس بوك عن فيروس كورونا يقود مواطنين للحبس.. ضبط طالب حرض الأطباء على عدم التعامل مع المصابين وتهكم على الإجراءات المتخذة من الدولة لمجابهة الفيروس.. وسقوط 3 أشخاص نشروا أخبارا مغلوطة عبر صفحاتهم

بوست على فيس بوك عن فيروس كورونا يقود مواطنين للحبس.. ضبط طالب حرض الأطباء على عدم التعامل مع المصابين وتهكم على الإجراءات المتخذة من الدولة لمجابهة الفيروس.. وسقوط 3 أشخاص نشروا أخبارا مغلوطة عبر صفحاتهم

أول ظهور لنيللى كريم بـ"الجبس" بعد سقوطها من فوق دراجة بخارية

أول ظهور لنيللى كريم بـ"الجبس" بعد سقوطها من فوق دراجة بخارية

الأردن يعطل القطاعين العام والخاص ويوقف طباعة الصحف الورقية بسبب كورونا

الأردن يعطل القطاعين العام والخاص ويوقف طباعة الصحف الورقية بسبب كورونا

التعليم العالى تمنع الزيارات لمرضى المستشفيات الجامعية للوقاية من كورونا

التعليم العالى تمنع الزيارات لمرضى المستشفيات الجامعية للوقاية من كورونا

حملات لمصادرة الشيشة من كافيهات مدينة نصر وأخرى لتعقيم الدواوين.. صور

حملات لمصادرة الشيشة من كافيهات مدينة نصر وأخرى لتعقيم الدواوين.. صور

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 17-3-2020 وعيار 24 بـ179.16ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 17-3-2020 وعيار 24 بـ179.16ريال سعودى

الصحة: الغذاء الصحى يحمى من كورونا.. و80% من الحالات تشفى بدون علاج

الصحة: الغذاء الصحى يحمى من كورونا.. و80% من الحالات تشفى بدون علاج

نقابة الأسنان: تأجيل الانتخابات صعب.. وتغيير مقرات التصويت بالمحافظات لتجنب عدوى كورونا

نقابة الأسنان: تأجيل الانتخابات صعب.. وتغيير مقرات التصويت بالمحافظات لتجنب عدوى كورونا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة