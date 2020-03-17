اليوم السابع
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تنمية المشروعات الصغيرة: تسهيلات ائتمانية للمشروعات المتضررة من أزمة كورونا

الثلاثاء، 17 مارس 2020 11:26 ص
تنمية المشروعات الصغيرة: تسهيلات ائتمانية للمشروعات المتضررة من أزمة كورونا نيفين جامع
كتب إسلام سعيد

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كشفت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن الجهاز سيدعم كافة المشروعات الممولة من خلاله وسيساندها لحين انتهاء أزمة انتشار الكورونا واثارها الاقتصادية السلبية، كاشفة أنه سيتم مد فترة سداد أي مشروع تضرر أو واجه عقبات أدت لإغلاقه أو لقلة إنتاجيته أو ما شابه .
 
وقالت في بيان لجهاز المشروعات، اليوم الثلاثاء، إن الجهاز بصدد إصدار تيسيرات ائتمانية لتلك المشروعات المتضررة لحين انتهاء الأزمة واستقرار هذه المشروعات مرة أخرى، مؤكدة بأن الجهاز سيقف خلف ابناءه من أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وسيشارك في حل كافة المشاكل والعقبات التي تواجهها بسبب أزمة كورونا .
 
ومن جانبه أعلن هاني عماد رئيس القطاع المركزي لتمويل المشروعات الصغيرة بالجهاز بأن الجهاز على أتم الاستعداد لتوفير تمويلات إضافية وتسهيلات للمشروعات التي تحتاج إلى تمويل للتعامل مع أثار أزمة انتشار الكورونا.
 
وأكد على أن فروع الجهاز ستستقبل كافة اصحاب المشروعات المتضررين وسيتم دراسة كل حالة على حده لدعمها بتيسيرات تتلاءم مع احتياجاتها الاقتصادية وتخفف من آثار الأزمة الراهنة ودعم هذه المشروعات لحين استقرار الأسواق وعودة دوران عجلة الاقتصاد الوطني.

جهاز المشروعات

المشروعات الصغيرة

تنمية المشروعات

فيروس كورونا

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