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تقرير: إدارة ترامب ستطلب نحو 850 مليار دولار للحد من التبعات الاقتصادية لكورونا

الثلاثاء، 17 مارس 2020 02:17 م
تقرير: إدارة ترامب ستطلب نحو 850 مليار دولار للحد من التبعات الاقتصادية لكورونا الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
رويترز

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ذكرت صحيفة واشنطن بوست اليوم الثلاثاء، نقلا عن أربعة مسؤولين لم تذكر أسماءهم أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستطلب نحو 850 مليار دولار لحزمة تحفيز تهدف لحماية الاقتصاد من التبعات الاقتصادية لفيروس كورونا.

وقالت الصحيفة إن وزير الخزانة ستيفن منوتشين ينوي بحث الطلب مع الزعماء الجمهوريين في مجلس الشيوخ اليوم مضيفة أن الحزمة تهدف لاستغلال ضرائب الأجور أو آليات أخري لضخ سيولة في الاقتصاد.

وكان قد وصف دونالد ترامب الرئيس الأمريكي فيروس كورونا المتفشى في العدد من دول العالم بـ"الفيروس الصينى".

وقال "ترامب" في تغريده عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" : "ستدعم الولايات المتحدة بقوة تلك الصناعات ، مثل الخطوط الجوية وغيرها ، التي تتأثر بشكل خاص بالفيروس الصيني". واختتم تغريدته بقول :"سنكون أقوى من أي وقت مضى!".
 
وقد رفض الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أمس الاثنين ، فكرة تأجيل الانتخابات الأولية الأمريكية بسبب فيروس كورونا المستجد المعروف رسميا باسم (كوفيد – 19).

ونقلت شبكة (سي.إن.إن.) الإخبارية الأمريكية عن ترامب "أرفض تأجيل الانتخابات الأولية، وأعتقد أنها ستكون خطوة غير ضرورية"، وذلك في معرض تعليقه على دعوة حاكم ولاية أوهايو، مايك دى واين، إلى تأجيل الانتخابات الأولية بالولاية.

 


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