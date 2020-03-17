تعليم الوادى الجديد يدشن صفحات تعليمية على مواقع التواصل الاجتماعى للطلاب

الوادى الجديد - ماهر أبو نور

أعلن وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد صلاح مرغنى، عن بدء مدارس المحافظة إجراء بث مباشر لشرح المنهج الدراسى أمام الطلاب وفق جداول معلنة بالإضافة لتكوين مجموعات بتطبيق الواتس اب تضم الطلاب لشرح المنهج الدراسى، حيث بدأ معلمي المواد الدراسية بتصوير شرح المواد المختلفة وبثها علي موقع المدرسة وصفحات التواصل الإجتماعى فيما حرص عدد من المعلمين فى تكوين مجموعات تضم طلاب الصفوف التى يقوم المعلم بتدريسها، وكذا مدير المدرسة وموجه المادة لمتابعة الإستفسارات لحظة بلحظة.

وأشار مرغنى فى بيان له، أنه تم إعداد جدول زمني معلن بالمدارس للفترات التي يقوم فيها المعلم بتقديم الإرشادات لطلابه، والرد على استفساراتهم سواء المباشرة أو غير المباشرة عبر التطبيق الإلكتروني وسيتم إجراء مسابقة على مستوى كل المديرية لاختيار أفضل معلم فى ممارسته التدريسية من خلال التطبيق الإلكتروني، ومن ثم على مستوى الجمهورية.

وفي سياق متصل يستكمل قطاع تعليم محافظة الوادى الجديد إجراءتها فى عمليات تطهير وتعقيم المدارس بجميع الإدارات التعليمية بالتعاون مع قطاع الصحة بالمحافظة حيث تابع وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة العمل بجميع الإدارات التعليمية حيث حرص مديرى العديد من المدارس على المشاركة بأعمال التعقيم وتقديم كافة الإحتياجات اللازمة لعمليات التطهير وفى إدارة الخارجة التعليمية شهدت المدارس مبادرات متميزة للمشاركة بأعمال التطهير منذ مساء أمس بالإضافة إلى تقديم كافة الإحتياجات اللازمة أثناء عمليات التطهير .

وفى إدارة الداخلة التعليمية ساهم العديد من المعلمين بعدد من المعدات اللازمة لأعمال التعقيم والمواد المعقمة لسرعة آداء العمل والحرص على تعقيم مدارسهم التى يعملون بها.

وفى إدارة بلاط شهدت المدارس منذ الصباح الباكر أعمال التطهير والتعقيم بمشاركة المعلمين والعاملين بالمدارس حرصا منهم على صحة أبنائنا الطلاب ومواجهة الفيروس بالإضافة لإدارة باريس التعليمية والفرافرة التعليمية حيث يتم مواصلة العمل بالتطهير لمواجهة الفيروس ومقاومته.

وأشار مرغنى أن عمليات التعقيم والتطهير تتم خلال فترة تعليق الدراسة من أجل الحد من انتشار فيروس كروونا وضمن خطة الوزارة لاتخاذ إجراءات وقائية واحترازية لحماية أبنائنا الطلاب موجها خالص إمتنانه لجميع الإدارات التعليمية والعاملين التابعين وذلك لحرصهم على صحة طلابنا ومشاركتهم الفعالة الإيجابية لمواجهة الفيروس.























































