تعرف على الرحلات المسموح لها بالهبوط فى المطارات المصرية وقت تعليق الطيران

كتب أحمد مصطفى

أرسلت سلطة الطيران المدنى المصرية، خطاب اليوم الثلاثاء، إلى كافة شركات الطيران وشركات الوكالة العاملة بجمهورية مصر العربية، أكدت فيه على توقف حركة الطيران يوم الخميس القادم 19 مارس، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية.

وأستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، يصرح لطائرات بالهبوط لهم فى المطارات المصرية وهى:-

أولا: يصرح لشركات الطيران التى تقوم بنقل أفواج سياحية بأخذ الركاب السابق قدومهم بعد استكمال البرامج السياحية المخططة والسابق الموافقة عليها من سلطة الطيران المدنى على أن تصل الرحلات فارغة وتغادر بركابها.

ثانيا: يصرح برحلات الهبوط الفنى للتزويد بالوقود فقط دون مبيت الطائرة أو نزول الطاقم والركاب.

ثالثا: يصرح بالرحلات الداخلية بين المطارات المصرية.

رابعا: يصرح برحلات الشحن الجوى الدولية من وإلى جمهورية مصر العربية.

خامسا: يصرح برحلات الإسعاف الدولية من وإلى جمهورية مصر العربية.

وكانت شركة مصر للطيران الناقل الوطنى المصرى، أعلنت فى بيان لها اليوم الثلاثاء، استمرار تسيير رحلاتها الداخلية ورحلات الشحن الجوى من الآن وحتى بعد فترة تعليق حركة الطيران الدولى اعتبار من ظهر يوم الخميس المقبل ويمكن لعملاء الشركة حجز تذاكر الطيران والسفر الداخلى على هذه الرحلات بشكل طبيعى حيث لا يسرى قرار تعليق الطيران على هذه الرحلات.



