اليوم السابع
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تشكيل غرفة عمليات طارئة لمواجهة فيروس كورونا المستجد بالمحافظة

الثلاثاء، 17 مارس 2020 11:28 م
تشكيل غرفة عمليات طارئة لمواجهة فيروس كورونا المستجد بالمحافظة جانب من الاجتماع
كفر الشيخ – محمد سليمان

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ترأس اللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام المساعد، مساء اليوم الثلاثاء، لجنة غرفة العمليات الطارئة لمواجهة فيروس كورونا المستجد بالمحافظة، بناءً علي توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، وفي ضوء تنفيذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، بعضوية كلاً من، الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة، والدكتورة فيديكار حسن البدوي، مدير عام الطب الوقائي، والدكتورة أميرة هانم عبدالسلام، مدير العلاج الحر، والدكتور تامر حجازي، مدير إدارة التفتيش الصيدلي، والمهندس عماد حبيب، وكيل وزارة التموين، والمهندس رجب نايل، جهاز حماية المستهلك، ومحمد العافي، مدير إدارة الإعلام بالمحافظة.

 

أوضح السكرتير العام المساعد، أن غرفة العمليات الطارئة لمتابعة المرور علي الصيدليات والتأكد من توفير جميع المستلزمات والمطهرات والعلاج دون استغلال للمواطنين، وكذا المرور علي جميع المستشفيات والعيادات الخاصة للتأكد من تطبيق أقصي درجات الوقاية وطرق مكافحة العدوى والإجراءات الوقائية، فضلًا عن التفتيش المفاجئ علي جميع شركات بيع المستلزمات الطبية والتأكد من عدم المغالاة في الأسعار واستغلال الظروف الراهنة للمستهلك

 

أشار محافظ كفرالشيخ، أن هذه اللجنة مُقامة ومُفعلة على مدار 24 ساعة مع عرض تقرير فوري، لافتًا ان المواطن هو محور اهتمام أجهزة الدولة، مؤكدًا أن الأجهزة الرقابية سوف تتصدى بقوة القانون في غش أي منتج أو حجب السلع أو محاوله تعطيش السوق لأي منتج.

 

وعلى جانب أخر أعلنت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، أنه لا يوجد أى حالات إيجابية لفيروس الكورونا المستجد فى محافظة كفرالشيخ حتى تاريخه، كما نفت وجود حالات إيجابية بمستشفى قلين.

 

وقررت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزراة الصحة، حظر الشيشة بمقاهى وكافيتريات المحافظة وجميع الأماكن العامة التى يتم تقديم الشيشة بها، حفاظًا على صحة المواطنين وللوقاية من انتشار فيروس كورونا، مؤكدةً أن المنشأة الغير ملتزمة بهذا القرار سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيالها، جاء ذلك القرار ضمن عدد من الاجراءات الاحترازية التي تتخذها مديرية الصحة بكفر الشيخ لتنفيذ توجيهات الحكومة بمنع التجمعات والحفاظ على الصحة العامة.

 

وأكدت وكيل وزارة الصحة، انه يتم متابعة القادمين من كل الدول الموبوءة يومياً بمنازلهم لمدة 14 يوم فترة الحضانة من قِبل إدارة الأمراض المعدية والترصد، ومن خلال فرق الوقائي بالإدارات الصحية، وان أى حالة يظهر عليها الأعراض يتم عزلها فوراً بإحدى مستشفيات الإحالة

 

وتُهيب وكيل وزارة الصحة، المواطنين بتحرى الدقة قبل تداول اى خبر وخاصةً فى هذه الفترة العصيبة التى تمر بها البلاد، حفظ الله مصر وأهلها.

 

 


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