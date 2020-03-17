اليوم السابع
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الثلاثاء، 17 مارس 2020 09:28 م
خالد صلاح
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تسليم 18 دراجة بخارية للأشخاص ذوي الإعاقة من أبناء بني سويف

الثلاثاء، 17 مارس 2020 09:03 م
تسليم 18 دراجة بخارية للأشخاص ذوي الإعاقة من أبناء بني سويف محافظ بنى سويف
بنى سويف هانى فتحى

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أناب الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف  بلال حبش نائب المحافظ  لتسليم 18 دراجة بخارية مجهزة للأشخاص ذوى الاعاقة  فى حضور  احسان ابوزيد وكيل وزارة التضامن الاجتماعى ،والتى تم توفيرها عن طريق التعاون المثمر بين وزارة التضامن وبنك ناصر والمجتمع المدنى ،ضمن مبادرة لتمكين الأشخاص ذوى الاعاقة اقتصاديا واجتماعيا والتي تنفذها الوزارة بالتعاون مع المحافظات والمجتمع المدني ، حيث تمكن تلك الدراجات الأشخاص ذوي الاعاقة من الذهاب لأعمالهم أو المشاركة مجتمعيا فى كافة المناحي.

وأشار نائب المحافظ إلى أن خطة المحافظة التي يتبناها المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم  لتمكين ودمج الأشخاص ذوي الاعاقة تحت شعار تمكين الأشخاص ذوي القدرات الخاصة والهمم ،مشيرا إلى هذه المبادرة تتكامل مع مبادرات أخرى فى مجال تمكين ذوى الاعاقة  التي تنفذها المحافظة تحت رعاية المحافظ ،مثل : مبادرة بنى سويف محافظة صديقة لذوى الاعاقة التى تخطو فيها المحافظة بخطوات جادة وعملية ، مشيرا إلى تكليفات محافظ بني سويف فيما يخص  المنشآت الخدمية والجماهيرية التى سيتم انشاؤها بضرورة أن تحتوى على انشاءات تمكين ذوى الاعاقة من الحصول على هذه الخدمات ،وغيرها من الجهود.

وأكدت وكيل الوزارة بأن  هذه المبادرة ضمن سلسلة كبيرة من المبادرات التى تتبناها الوزارة بالشراكة مع المجتمع المدنى ، لتوفير الرعاية اللائقة بأهالينا من الفئات الأولى بالرعاية ،فى اطار خطة الدولة لاتاحة كافة السبل للتمكين الاقتصادي،والارتقاء بمنظومة الخدمات التى تقدم لهم، مشيدة بدعم محافظ بني سويف لكافة جهود المديرية في هذا المجال والمجالات الأخرى ، ومنوهة أن العدد الذي تم تسليمه اليوم هو مكمل للمستهدف من المبادرة في تلك الفترة.

 


بنى سويف

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التضامن الاجتماعى

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