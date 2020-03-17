ترامب يهاجم حاكم نيويورك لانتقاده إجراءات كورونا.. ويحذره: ابق السياسة بعيدة

كتب محمد شعلان

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حاكم ولاية نيويورك الأمريكية أندرو كومو، لانتقاده سياسات الحكومة الاتحادية واتهامها بالإهمال في التعامل مع أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، ووجه ترامب رسالة له عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، قائلا: "تريد يا كومو معاملة جميع الولايات بنفس طريقة نيويورك، كل الولايات ليست هى نفسها، البعض تضرر بشدة من الفيروس الصينى، وبعضهم لم يتعرضوا للضرب على الإطلاق.



ترامب على تويتر

واستكمل ترامب رسالته لعمدة نيويورك قائلا: "نيويورك نقطة ساخنة كبيرة جدًا، ولكن لا يوجد في فيرجينيا الغربية حتى الآن أى حالات. يا أندرو ابقِ السياسة بعيدة...".

وكان حاكم ولاية نيويورك الأمريكية أندرو كومو قد أعلن حالة الطوارئ بالولاية، وذلك بعد ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورنا المسجد( كوفيد – 19 ) إلى 76 شخصا، وذكرت شبكة "ايه بى سى نيوز" الأمريكية أن حاكم نيويورك أوضح أن هناك 57 حالة إصابة مؤكدة فى مدينة " ويستشيستر"، و11 حالة فى مدينة نيويورك، و4 فى مقاطعة " روكلاند "، فضلا عن 4 فى مقاطعة " ساراتوجا ".

وقرر حاكم نيويورك منع الزيارات الخارجية عن بيوت المسنين الكائنة فى منطقة " نيوروشلى "؛ وذلك فى إطار الإجراءات الرامية إلى الحد من انتشار الفيروس.

وأعدت صحيفة "واشنطن بوست" تقريراً عن الشخص الأول الذي أصيب بالفيروس وكيف نشره بين أفراد عائلته ومنهم إلى الجيران والأصدقاء، وتقول الصحيفة إنه في البداية تم تشخيص إصابة محام يتنقل بين الضواحي ومكتبه في وسط مانهاتن بالفيروس التاجي، بعد ذلك، أثبتت الفحوص أصابة زوجته وابنه (20 عاما) وابنته (14 عاما)، ثم ثبتت إصابة أحد جيرانه، وخلال يومين أصيب صديق آخر وزوجته وثلاثة من أطفالهما.