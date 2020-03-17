ترامب: توفير الدعم الاقتصادى للشركات الصغيرة.. وسنكسب المعركة ضد كورونا

كتب محمد شرقاوى

طالب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، جميع الشركات تخفيض التجمعات البشرية حماية للصحة العامة، مشيرا إلى أن الاقتصاد سيتعافى بسرعة من تداعيات فيروس كورونا.

وقال خلال مؤتمر صحفى، أننا سنوفر الدعم الاقتصادي والمالي للشركات الصغيرة، وسنكسب المعركة ضد فيروس كورونا.

كان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، هاجم حاكم ولاية ميشيجان جريتشين ويتمير إن، بسبب إجراءات الولاية فى مواجهة كورونا وظهور المزيد من الحالات المصابة بالوباء العالمى القاتل، ووصف ترامب حاكم الولاية بـ"الفاشل"، وغرد عبر حسابه الرسمى بموقع "تويتر"، منذ قليل، قائلا: "يجب أن تعمل حاكم ميشيجان الفاشلة بجدية أكبر وأن تكون أكثر استباقية، نحن ندفعها لإنجاز المهمة، أقف مع ميشيجان".

وطمئن الرئيس الأمريكى دونالد، فى تغريدة أخرى على "تويتر"، المواطنين، قائلا: "تعمل الحكومة الاتحادية بشكل جيد للغاية مع المحافظين ومسؤولى الدولة. والأشياء الجيدة سوف تحدث".

وقبل قليل، هاجم الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، حاكم ولاية نيويورك الأمريكية أندرو كومو، لانتقاده سياسات الحكومة الاتحادية واتهامها بالإهمال في التعامل مع أزمة تفشى فيروس كورونا المستجد، ووجه ترامب رسالة له عبر حسابه الرسمى بموقع "تويتر"، قائلا: "تريد يا كومو معاملة جميع الولايات بنفس طريقة نيويورك. كل الولايات ليست هى نفسها. البعض تضرر بشدة من الفيروس الصينى، وبعضهم لم يتعرضوا للضرب على الإطلاق.