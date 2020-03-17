ترامب: بكين قدمت معلومات خاطئة أن جيشنا هو من وضع الفيروس في الصين

أعلنت قناة العربية، فى خبر عاجل، مساء اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكى ترامب، قال إن الصين قدمت معلومات خاطئة، بعدما قالت إن الجيش الأمريكى هو من وضع الفيروس فى الصين، وهذا غير صحيح، مضيفا: أنا قلتُ إن مصدر الفيروس هو الصين وهذه معلومة دقيقة.

فيما أكد ترامب أن الصين تسحب تراخيص العديد من الصحفيين الأمريكيين.

وعقدت الإدارة الأمريكية مؤتمرا صحفيا للحديث عن آخر مستجدات فيروس كورونا، فى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث طالب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، جميع الشركات تخفيض التجمعات البشرية حماية للصحة العامة، مشيرا إلى أن الاقتصاد سيتعافى بسرعة من تداعيات فيروس كورونا.

وقال الرئيس الأمريكى، خلال المؤتمر الصحفى، أننا سنوفر الدعم الاقتصادى والمالى للشركات الصغيرة، وسنكسب المعركة ضد فيروس كورونا، حيث أعلن الرئيس الأمريكى، توسيع خدمات الرعاية الطبية عن بعد لمواجهة الفيروس، مؤكدا أنه يجب تقليص التنقل والتجمعات وتجنب السفر لمواجهة الفيروس القاتل.

وطالب دونالد ترامب، الأمريكيين بالعمل من المنزل، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة وباء كورونا العالمى.

وقال الرئيس الأمريكى، إن الاقتصاد سيتعافى بسرعة من تداعيات كورونا مضيفا سنكسب المعركة ضد فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه سيتم توفير الدعم الاقتصادى والمالي للشركات الصغيرة، موضحا أن هناك 13مطارا شهدت عمليات فحص فيروس كورونا، متابعا: لا نريد لشركات الطيران أن تفلس.

فيما قال مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي، إن الولايات المتحدة الأمريكية تركز على الاختبارات وإجراءات الوقاية من فيروس كورونا المنتشر في أمريكا، مشيرا خلال مؤتمر صحفى عقده مسؤولي الإدارة الأمريكية إلى ضرورة لالتزام بالإرشادات سيؤدى إلى تراجع انتشار كورونا.

وأضاف نائب الرئيس الأمريكي، خلال المؤتمر الصحفى، إن على الأمريكيين تجنب التجمعات كإجراء وقائي من كورونا، موضحا أن وسائل الإعلام الأمريكية ستطلق حملة توعية حول مواجهة كورونا.

فيما أعلن وزير الخزانة الأمريكى ستيفن مينوشين، عن خطة دعم ورزمة حوافز للاقتصاد لمواجهة كورونا، وقال وزير الخزانة الأمريكية، أن قطاع الطيران في البلاد يواجه إحدى أسوأ أزماته، متابعا: نطلب من الأميركيين مواصلة تقديم الكشوفات الضريبية.

من جانبها ذكرت وكالة سبوتنيك الروسية، أن صحيفة "واشنطن بوست"، أكدت اليوم الثلاثاء، نقلا عن أربعة مسؤولين لم تذكر أسماءهم، أن إدارة الرئيس الأمريكى ستطلب نحو 850 مليار دولار لحزمة تحفيز تهدف لحماية الاقتصاد من التبعات الاقتصادية لفيروس كورونا، وقالت الصحيفة الأمريكية إن وزير الخزانة ستيفن منوتشين ينوي بحث الطلب مع الزعماء الجمهوريين في مجلس الشيوخ اليوم، مضيفة أن الحزمة تهدف لاستغلال ضرائب الأجور أو آليات أخرى لضخ سيولة في الاقتصاد.

وفى وقت سابق هاجم الرئيس الأمريكى دونالد ترامب حاكم ولاية ميشيجان جريتشين ويتمير إن، بسبب إجراءات الولاية فى مواجهة كورونا وظهور المزيد من الحالات المصابة بالوباء العالمى القاتل، ووصف ترامب حاكم الولاية بـ"الفاشل"، وغرد عبر حسابه الرسمى بموقع "تويتر"، قائلا: "يجب أن تعمل حاكم ميشيجان الفاشلة بجدية أكبر وأن تكون أكثر استباقية، نحن ندفعها لإنجاز المهمة، أقف مع ميشيجان".