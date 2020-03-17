اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 17 مارس 2020 03:40 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

تراجع بورصة دبى بنسبة 5% بختام التعاملات بضغوط هبوط أسهم إعمار

الثلاثاء، 17 مارس 2020 01:23 م
تراجع بورصة دبى بنسبة 5% بختام التعاملات بضغوط هبوط أسهم إعمار بورصة دبى
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 4.98% خاسراً 91.83 نقطة ليغلق عند مستوى 1750.77 نقطة، متأثرة بهبوط أسواق المال العالمية نتيجة مخاوف انتشار فيروس كورونا.
 
وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 332.3 مليون سهم محققة ما قيمته 339.9 مليون درهم من خلال تنفيذ 5799 صفقة لعدد 30 سهما، وارتفعت 3 أسهم، فيما انخفض 23 سهما، واستقرت 4 أسهم.
 
وتراجعت 7 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع العقارات بنسبة 9.49%، أعقبه قطاع الاستثمار بنسبة 8.86%، تلاه قطاع السلع بنسبة 7.05%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 6.24%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 2.71%، ثم قطاع البنوك بنسبة 2.40%، ثم قطاع النقل بنسبة 2.23%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 2.41%.
 
وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم الشركة الإسلامية العربية للتأمين-سلامة بنسبة 7.80%، ثم سهم شركة الخليج للملاحة القابضة بنسبة 5%، وتصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة إعمار للتطوير بنسبة 9.96%، ثم سهم شركة إعمار العقاررية بنسبة 9.95%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولا حسب القيمة بحجم 43 مليون ورقة بقيمة 88.3 مليون درهم.
 
وفى سياق متصل أعلنت شركة شعاع كابيتال، عن موافقة مجلس إدارتها على استراتيجية المجموعة لعام 2020، وبياناتها المالية المدققة لعام 2019، وحققت المجموعة أرباحا سنوية قبل احتساب الفائدة والضرائب والاستهلاك والإهلاك قدرها 186 مليون درهم، وبلغت الأرباح السنوية الصافية العائدة للمساهمين 47 مليون درهم.
 
وفى السياق ذاته أعلنت شركة دبى للمرطبات، تحديد موعد اجتماع مجلس إدارة الشركة يوم الاثنين الموافق 23 مارس الجارى، لمناقشة بعض الأمور الداخلية للشركة.
 

بورصة دبى

سوق دبى المالى

دبى

اقتصاد دبى

اخبار البورصة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
وزارة التجارة تقرر منع تصدير الكحول والمطهرات لتوفيره للسوق الداخلى

وزارة التجارة تقرر منع تصدير الكحول والمطهرات لتوفيره للسوق الداخلى

بوست على فيس بوك عن فيروس كورونا يقود مواطنين للحبس.. ضبط طالب حرض الأطباء على عدم التعامل مع المصابين وتهكم على الإجراءات المتخذة من الدولة لمجابهة الفيروس.. وسقوط 3 أشخاص نشروا أخبارا مغلوطة عبر صفحاتهم

بوست على فيس بوك عن فيروس كورونا يقود مواطنين للحبس.. ضبط طالب حرض الأطباء على عدم التعامل مع المصابين وتهكم على الإجراءات المتخذة من الدولة لمجابهة الفيروس.. وسقوط 3 أشخاص نشروا أخبارا مغلوطة عبر صفحاتهم

أول ظهور لنيللى كريم بـ"الجبس" بعد سقوطها من فوق دراجة بخارية

أول ظهور لنيللى كريم بـ"الجبس" بعد سقوطها من فوق دراجة بخارية

الأردن يعطل القطاعين العام والخاص ويوقف طباعة الصحف الورقية بسبب كورونا

الأردن يعطل القطاعين العام والخاص ويوقف طباعة الصحف الورقية بسبب كورونا

التعليم العالى تمنع الزيارات لمرضى المستشفيات الجامعية للوقاية من كورونا

التعليم العالى تمنع الزيارات لمرضى المستشفيات الجامعية للوقاية من كورونا

حملات لمصادرة الشيشة من كافيهات مدينة نصر وأخرى لتعقيم الدواوين.. صور

حملات لمصادرة الشيشة من كافيهات مدينة نصر وأخرى لتعقيم الدواوين.. صور

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 17-3-2020 وعيار 24 بـ179.16ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 17-3-2020 وعيار 24 بـ179.16ريال سعودى

الصحة: الغذاء الصحى يحمى من كورونا.. و80% من الحالات تشفى بدون علاج

الصحة: الغذاء الصحى يحمى من كورونا.. و80% من الحالات تشفى بدون علاج

نقابة الأسنان: تأجيل الانتخابات صعب.. وتغيير مقرات التصويت بالمحافظات لتجنب عدوى كورونا

نقابة الأسنان: تأجيل الانتخابات صعب.. وتغيير مقرات التصويت بالمحافظات لتجنب عدوى كورونا

خطة التعلم "عن بعد" عقب قرار توقف الدراسة.. التعليم: كل معلم يتواصل مع طلابه من خلال تطبيق إلكترونى.. وتؤكد: الطلاب يدرسون أجزاء المناهج المتبقية من خطة توزيع مقررات الترم الثانى.. وتعقيم المدارس قبل الامتحانات

خطة التعلم "عن بعد" عقب قرار توقف الدراسة.. التعليم: كل معلم يتواصل مع طلابه من خلال تطبيق إلكترونى.. وتؤكد: الطلاب يدرسون أجزاء المناهج المتبقية من خطة توزيع مقررات الترم الثانى.. وتعقيم المدارس قبل الامتحانات

الكهرباء: إعادة التيار لجميع المشتركين المتضررين من سوء الأحوال الجوية

الكهرباء: إعادة التيار لجميع المشتركين المتضررين من سوء الأحوال الجوية

إزاى تحمى نفسك من النصب بكروت البنوك؟ فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

إزاى تحمى نفسك من النصب بكروت البنوك؟ فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة