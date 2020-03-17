تراجع بورصة البحرين بنسبة 1.13% بالختام بضغوط هبوط أسهم البنوك والخدمات

كتب هانى الحوتى

تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 1.13% خاسراً 15.80 نقطة ليغلق عند مستوى 1379.50 نقطة، بضغوط هبوط قطاعات البنوك التجارية والخدمات والاستثمار والصناعة.

وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات بحجم 7.9 مليون سهم بقيمة 1.3 مليون دينار.

وقاد التراجع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 38.51% بضغوط هبوط سهم مصرف السلام-البحرين بنسبة 3.90%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 2.08%، ثم قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 18.66% بضغوط هبوط سهم شركة إى بى إم تيرمينالز البحرين بنسبة 6.96%، زين البحرين بنسبة 2%، البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 1.33%.

كما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 8.04% بضغوط هبوط سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 9.21%، شركة البحرين للتسهيلات التجارية بنسبة 3.75%، ثم قطاع الصناعة بنسبة انخفاض 1.57% بضغوط هبوط سهم شركة المنيوم البحرين بنسبة 0.26%.

وفى سياق متصل أعلنت شركة عقارات السيف، عن إطلاق صندوق لدعم مستأجرى المجمعات التابعة للشركة بقيمة إجمالية وقدرها مليون دينار بحرينى مراعاة للظروف الحالية التى تمر فيها البلاد وما اتخذته من إجراءات، متوقعة انخفاض دخل الإيجارات لعام 2020، بمبلغ وقدره مليون دينار بحرينى.

وسيساهم هذا الصندوق في تقديم الدعم اللازم لجميع مستأجرى مجمعات شركة عقارات السيف، وذلك إدراكاً من الشركة بأهمية أن يواصل قطاع التجزئة دوره الحيوى في الدفع قدماً بالعجلة الاقتصادية لمملكة البحرين في ظل الأوضاع الحالية، كما تأتى هذه المبادرة كدليل راسخ لالتزام الشركة نحو جميع شركائها من المستأجرين الذين يشكلون نواة أعمالها وأنشطتها التجارية.