تراجع أرباح شركة STC بقيمة 115 مليون ريال خلال 2019

كتبت هبة السيد

أعلنت شركة الاتصالات السعودية- STC، عن نتائجها المالية الموحدة السنوية المنتهية في 31 ديسمبر لعام 2019، وبلغ حجم الإيرادات 54.368 مليار ريال خلال 2019 مقارنة بإيرادات بلغت 51.963 مليار ريال عام 2018 بنسبة نمو 4.62%، وبلغ إجمالي الربح 32.391 مليار ريال مقابل 30.473 مليار ريال بنسبة نمو 6.294%، فيما بلغ صافى الربح 10.665 مليار ريال مقابل 10.780 مليار ريال العام الماضى بنسبة انخفاض 1.066%.

وأرجعت الشركة، في بيان صحفى، أسباب انخفاض صافى الربح بقيمة 115 مليون ريال خلال عام 2019، إلى أولاً ارتفاع تكلفة الإيرادات بمبلغ 486 مليون ريال، ثانياً ارتفاع مصاريف الاستهلاك والاطفاء بمبلغ 1,194 مليون ريال نتيجةً لاستمرار الشركة بالاستثمار في البنية التحتية لتقنية الجيل الخامس والألياف الضوئية وكذلك الاستثمارات الكبيرة في البرامج والأنظمة المتعلقة بخدمات الحوسبة السحابية والخدمات المدارة وبرامج أمن المعلومات وأيضاً نتيجةً لتأثير تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية IFRS 16 ابتداءً من الأول من يناير 2019م.

وتابعت وثالث أسباب هذا التراجع، تسجيل اجمالي إيرادات (مصاريف) أخرى بمبلغ (793) مليون ريال مقارنة بمبلغ (417) مليون ريال للعام السابق، والسبب بشكل رئيسي يعود إلى ارتفاع تكاليف التمويل بمبلغ 370 مليون ريال بسبب إصدار الشركة صكوك دولية بمبلغ 1,250 مليون دولار أمريكي وإعادة تصنيف جزء من مصاريف عقود الايجار ضمن تكاليف التمويل إثر تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية IFRS 16 ابتداءً من الأول من يناير 2019، رابعاً نتيجة لتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 16 ابتداءً من الأول من يناير 2019م، تأثر الربح قبل الاستهلاك والإطفاء والفوائد والزكاة والضرائب (EBITDA) للفترة الحالية إيجاباً بمبلغ 756 مليون ريال.