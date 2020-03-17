اليوم السابع
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تخفيض أيام العمل للموظفات بالقطاع الحكومى بالوادي الجديد بنسبة 50 %

الثلاثاء، 17 مارس 2020 12:09 ص
تخفيض أيام العمل للموظفات بالقطاع الحكومى بالوادي الجديد بنسبة 50 % محافظ الوادى الجديد
الوادى الجديد-ماهر أبو نور

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قرر محافظ الوادي الجديد، اللواء محمد الزملوط، مساء اليوم الإثنين، تخفيض أيام العمل للسيدات الموظفات في القطاع الحكومي بالمحافظة بنسبة 50 % حيث أكد الزملوط، أن القرار يتضمن تواجد 50 % من السيدات الموظفات بكل مصلحة أو هيئة وذلك بالتناوب فيما بينهن، بإشراف مدير كل مصلحة حكومية، وذلك حتي انتهاء فترة تعليق الدراسة ،  مراعاة للبعد الاجتماعي، وتماشيا مع الوضع الراهن الذي تمر به البلاد من إجراءات لمواجهة فيروس كورونا

أضاف المحافظ، أنه سيبدأ تنفيذ القرار اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل الموافق 18 مارس الجاري، بالتنسيق مع كل جهة حكومية وكانت قد أعلنت محافظة الوادي الجديد، اليوم الاثنين، عن تنفيذ أعمال التطهير داخل المدارس خلال فترة توقف الدراسة بها والالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية التي تعلن عنها وزارة الصحة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وشددت المحافظة في بيان لها على منع التجمعات البشرية وتطهير كافة المنشأت والمؤسسات ونشر التوعية اللازمة عن مخاطر المرض وتخصيص كل مديرية عدد من العاملين للقيام بعملية تطهير المنشأة بعد تدريبهم بمعرفة متخصصين من مديريتي الصحة والطب البيطري بالمحافظة.

وتواصل الوحدات المحلية والدواوين الحكومية بالوادي الجديد، تعقيم وتطهير المكاتب والمباني الحكومية؛ بهدف الوقاية من فيروس كورونا "كوفيد 19"، حيث وفرت الوحدات المحلية أدوات خاصة بعملية التعقيم والرش الوقائي، بجانب استمرار حملات التعقيم بالمساجد.

 


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