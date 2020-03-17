اليوم السابع
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الثلاثاء، 17 مارس 2020 01:17 م
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تحدى كورونا مثير للاشمئزاز والمرض.. فتاة تلعق المرحاض على تطبيق تيك توك

الثلاثاء، 17 مارس 2020 01:00 م
تحدى كورونا مثير للاشمئزاز والمرض.. فتاة تلعق المرحاض على تطبيق تيك توك تحدى كورونا يثير الاشمئزاز
كتبت إيناس البنا

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أثار فيديو لامرأة تلعق مقعد المرحاض الكثير من الاشمئزاز، وسط ما يسمى تحدي فيروس كورونا على المنصة الشهيرة " تيك توك "، وذلك بالرغم من التحذيرات من الفيروس الذى يستمر فى الانتشار على نطاق واسع.

ووفقا لتقرير موقع" daily star"، تم تحميل الفيديو مع استمرار تفشي وباء الفيروس التاجي ، أعلنت العديد من البلدان أنها ستضع ملايين المواطنين تحت الحجر، قامت امرأة على الإنترنت بتحميل فيديو لنفسها وهي تلعق مقعد المرحاض على منصة TikTok الشهيرة لوسائل التواصل الاجتماعي، فى تعليق لها تحدى الفيروس التاجى.

ووفقا للفديدو يتضح  أنه تم تصويره في مرحاض طائرة ، وحقق نسبة تخطت حاجز الـ 2 مليون مشاهدة منذ تحميله لأول مرة يوم السبت، ولكن ، قوبلت تصرفات الفتاة الشقراء عالميًا بردود رافضة ومرعبة على الإنترنت.

 

قال أحدهم: "لا ، من فضلك لا تصنعى تحديات فيروسات التاجية فكرة  غبية للغاية الذي يلعق مقعد المرحاض."، وأضاف آخر: "نعم ، حدث غبي من المستوى التالي، وعلق ثالث: "لا أستطيع أن أتذكر الوقت الذي شعرت فيه بالاشمئزاز أكثر."

 

ولكن ، قارن المشاهدون الجنون هذا ،  بتحدي Tide Pod السابق الذي عرض حياة المراهقين للخطر، فقد أدى الجنون، الذي اجتاح الولايات المتحدة في عام 2018 ، إلى خروج الشباب بشرب  منظفات الغسيل،  على الرغم من التحذيرات العديدة التي يمكن أن تسبب القيء والإسهال والحرق والرغوة في الفم.

 


تحدى كورونا

فيروس كورونا

اصابات كورونا

الفيروس التاجى

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