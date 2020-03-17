اليوم السابع
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تجديد حبس عاطل متهم بالاتجار فى الأسلحة النارية بالحيزة

الثلاثاء، 17 مارس 2020 03:56 م
تجديد حبس عاطل متهم بالاتجار فى الأسلحة النارية بالحيزة بندقية آلية - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة حبس عاطل 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة بندقية آلية وذخيرة بدون ترخيص.

وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة الجيزة، تفيد حيازة عاطل لسلاح نارى بدون ترخيص.

بإعداد كمين للمتهم تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبحوزته بندقية آلية وعدد من الطلقات بدون ترخيص، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.
 
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء.
 
- يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.
 
- العقوبة تصل للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير.
 
- تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.
 
- فيما يخص الاتجار وتصنيع الأسلحة النارية والبيضاء، فإن القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على 500 جنيه كل من أتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء.
 
- تكون العقوبة السجن وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن أو بماسورة مصقولة من الداخل.
 
- تصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا كان السلاح من المسدسات فردية الإطلاق.
 
- السجن المؤبد إذا كان السلاح البنادق المششخنة ذات التعمير اليدوى والتى تطلق طلقة طلقة، والمدافع الرشاشة والبنادق المششخنة النصف آلية والآلية سريعة الطلقات والمسدسات سريعة الطلقات.
 

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