اليوم السابع
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تجديد حبس عاطلين بتهمة سرقة الدراجات النارية فى الساحل 15 يوما

الثلاثاء، 17 مارس 2020 04:45 م
تجديد حبس عاطلين بتهمة سرقة الدراجات النارية فى الساحل 15 يوما سرقة الدراجات النارية - أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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تجديد حبس عاطلين في سرقة التوك توك بالساحل  قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح الساحل، تجديد حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات، وذلك بتهمة سرقة الدراجات البخارية مركبات التوك توك، متخذين من دائرة قسم شرطة الساحل مكانًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.
 
كان قسم شرطة الساحل تلقى معلومات مفادها قيام المتهمين بمزاولة نشاطهم الإجرامي في سرقة مركبة "التوك توك"، بأسلوب "توصيل الأسلاك" وإخفائها.  بتقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وهم عاصم.ك عاطل والسيد ط عاطل وبمواجهتهم اعترفوا بسرقة مركبة "توك توك"، وتم بإرشادهم ضبط المسروقات المُستولى عليها  وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على التوك توك.
 
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التى تولت مباشرة التحقيق، والتى أمرت بحبس المتهمين على ذمة التحقيق.
 
حدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة بالطرق العامة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:
 
1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
 
2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.
 
3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.
 
 

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