تجديد حبس المتهمين بالسطو المسلح على محطة مياه الشرب بكفر شلشلمون

الشرقية - فتحية الديب

قررت محكمة جنح منيا القمح بالشرقية، تجديد حبس المتهمين بالسطو على، محطة مياه الشرب والصرفى الصحى بقرية كفر شلشلمون، دائرة المركز، 15 يوما على ذمة التحقيقات .

بداية الواقعة كانت بتلقى اللواء عاطف مهران، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مأمور مركز منيا القمح، يفيد بتلقية بلاغا من شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية، بقيام مجهولون بالسطو على مقر محطة مياه الشرب والصرف الصحى، بقرية كفر شلشلمون، دائرة مركز منيا القمح، وقيامهم بسرقة أجهزة حاسب الآلى وأجهزه قياس الكلور فى المياه والميكرسكوبات وبعض المعدات الخاصة بالمحطة، بعد تهديد العمال بالمحطة، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 13884 جنح مركز منيا القمح لسنة 2020 .

وتم تشكيل فريق بحث جنائى بمعرفة الرائد محمد فؤاد، رئيس مباحث منيا القمح، ومعاونيه برئاسة العقيد جاسر زايد، رئيس فرع البحث الجنائى لفرع الجنوب، وبإشراف العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، بالتنسيق مع العميد ماجد الأشقر، رئيس فرع الأمن العام بالشرقية وتبين قيام عدد 7 أشخاص بعضهم له نشاط إجرامى ومسجلين جنائيا، بارتكاب الواقعة، خمسة منهم من مصر القديمة والمتهم السادس من مقيم بمدينة العاشر من رمضان، والمتهم السابع مقيم دائرة مركز بلبيس، واشتركوا فيما بينهم فى السطو على المحطة وسرقة العديد من محتوياتها عبارة عن أجهزه حاسب الآلى وأجهزه قياس الكلور فى المياه والميكرسكوبات وبعض المعدات الخاصة بالمحطة، وتحميلها على سيارتين والفرار بالمضبوطات .

وتمكن فريق البحث من تحديد الجناة وضبطهم وضبط السلاح النارى المستخدم فى الواقعة، والسيارتين المستخدمتين فى تحميل المسروقات، وقررت النيابة، بإشراف المستشار الدكتور أحمد التهامى، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، حبسهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات.