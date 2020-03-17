تباين أداء بورصات الخليج بجلسة الثلاثاء..و"دبى" تخسر 10.2 مليار درهم

كتب هانى الحوتى

تباينت بورصات الخليج، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بنسبة 2.47% مدفوعاً بصعود جماعى للقطاعات، وتباينت مؤشرات بورصة الكويت، فيما تراجعت بورصة دبى بنسبة نحو 5% وخسر رأس المال السوقى 10.24 مليار درهم، وهبطت بورصة البحرين بنسبة 1.13% بضغوط مخاوف انتشار فيروس كورونا.

بورصة السعودية ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 2.47% رابحاً 147.36 نقطة ليغلق عند مستوى 6107.05 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 4.9% رابحاً 240.84 نقطة ليغلق عند مستوى 5157.85 نقطة. ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 2.47% رابحاً 147.36 نقطة ليغلق عند مستوى 6107.05 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 4.9% رابحاً 240.84 نقطة ليغلق عند مستوى 5157.85 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات، 258.6 مليون سهم بقيمة 5.7 مليار ريال، وارتفع 162 سهما، فيما تراجع 29 سهما.

وارتفعت 20 قطاعاً بسوق السعودية على رأسها قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 4.85%، أعقبه قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 4.57%، تلاه قطاع الطاقة بنسبة 4.51%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 3.24%، تلاه قطاع النقل بنسبة 2.99%، ثم قطاع البنوك بنسبة 2.60%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 2.46%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 2.41%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 2.25%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 2.05، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.49%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1.29%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.16%، فيما تراجع قطاع المرافق العامة بنسبة 0.54%.

وجاء سهم "سليمان الحبيب"، على رأس القائمة الخضراء بنسبة نمو 10%، ثم سهم الوطنية بنسبة 10%، ثم سهم عطاء بنسبة 9.94%، فيما جاء سهم "سابكو" على رأس القائمة الحمراء بنسبة انخفاض 5.34%، ثم سهم "تكافل الراجحى" بنسبة 5.09%، ثم سهم "الخليج للتدريب" بنسبة 4.17%.



بورصة الكويت تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، متأثرة بمخاوف انتشار فيروس كورونا، إذ ارتفع مؤشرا السوق العام والأول، فيما تراجع مؤشرا السوق الرئيسى ورئيسى 50، وسط أحجام تداول متوسطة. تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، متأثرة بمخاوف انتشار فيروس كورونا، إذ ارتفع مؤشرا السوق العام والأول، فيما تراجع مؤشرا السوق الرئيسى ورئيسى 50، وسط أحجام تداول متوسطة.

وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.42% رابحاً 18.75 نقطة ليغلق عند مستوى 4475.18 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.99% رابحاً 46.2 نقطة ليغلق عند مستوى 4707.36 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.9% خاسراً 36.37 نقطة ليغلق عند مستوى 4023.30 نقطة، وهبط مؤشر رئيسى 50 بنسبة 1.14%، خاسرا 45.25 نقطة ليغلق عند مستوى 3938.01 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات على 213.4 مليون سهم بقيمة 49.8 مليون دينار كويتى عبر 13.5 ألف صفقة.

وتراجعت 5 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.91%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 1.45%، تلاه قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.93%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.69%، ثم الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.64%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.18%، فيما ارتفع قطاع العقار بنسبة 2.62%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 2.39%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 1%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.10%.

وجاء سهم "شركة المبانى" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 10.64%، تليه شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالى بنسبة 10%، ثم شركة المعادن والصناعات التحويلية بنسبة 10%، فيما تصدر سهم "شركة وثاق للتأمين التكافلى" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 13.48% ثم مجموعة الامتياز الاستثمارية بنسبة 12.17%، ثم شركة وربة كابيتال القابضة بنسبة 9.64%.

بورصة البحرين تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 1.13% خاسراً 15.80 نقطة ليغلق عند مستوى 1379.50 نقطة، بضغوط هبوط قطاعات البنوك التجارية والخدمات والاستثمار والصناعة. تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 1.13% خاسراً 15.80 نقطة ليغلق عند مستوى 1379.50 نقطة، بضغوط هبوط قطاعات البنوك التجارية والخدمات والاستثمار والصناعة.

وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات بحجم 7.9 مليون سهم بقيمة 1.3 مليون دينار.

وقاد التراجع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 38.51% بضغوط هبوط سهم مصرف السلام-البحرين بنسبة 3.90%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 2.08%، ثم قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 18.66% بضغوط هبوط سهم شركة إى بى إم تيرمينالز البحرين بنسبة 6.96%، زين البحرين بنسبة 2%، البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 1.33%.

كما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 8.04% بضغوط هبوط سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 9.21%، شركة البحرين للتسهيلات التجارية بنسبة 3.75%، ثم قطاع الصناعة بنسبة انخفاض 1.57% بضغوط هبوط سهم شركة المنيوم البحرين بنسبة 0.26%.

بورصة دبى تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 4.98% خاسراً 91.83 نقطة ليغلق عند مستوى 1750.77 نقطة، متأثرة بهبوط أسواق المال العالمية نتيجة مخاوف انتشار فيروس كورونا. تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 4.98% خاسراً 91.83 نقطة ليغلق عند مستوى 1750.77 نقطة، متأثرة بهبوط أسواق المال العالمية نتيجة مخاوف انتشار فيروس كورونا.

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 332.3 مليون سهم محققة ما قيمته 339.9 مليون درهم من خلال تنفيذ 5799 صفقة لعدد 30 سهما، وارتفعت 3 أسهم، فيما انخفض 23 سهما، واستقرت 4 أسهم.

وتراجعت 7 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع العقارات بنسبة 9.49%، أعقبه قطاع الاستثمار بنسبة 8.86%، تلاه قطاع السلع بنسبة 7.05%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 6.24%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 2.71%، ثم قطاع البنوك بنسبة 2.40%، ثم قطاع النقل بنسبة 2.23%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 2.41%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم الشركة الإسلامية العربية للتأمين-سلامة بنسبة 7.80%، ثم سهم شركة الخليج للملاحة القابضة بنسبة 5%، وتصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة إعمار للتطوير بنسبة 9.96%، ثم سهم شركة إعمار العقاررية بنسبة 9.95%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولا حسب القيمة بحجم 43 مليون ورقة بقيمة 88.3 مليون درهم.