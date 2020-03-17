اليوم السابع
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بوريس جونسون: نعمل بوتيرة متسارعة لزيادة القدرة الاستيعابية للمرافق الطبية

الثلاثاء، 17 مارس 2020 07:20 م
بوريس جونسون: نعمل بوتيرة متسارعة لزيادة القدرة الاستيعابية للمرافق الطبية بوريس جونسون
إبراهيم سعيد

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تصريحات مثيرة للذعر قالها رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، في مؤتمر صحفى عن فيروس كورونا، مساء اليوم الثلاثاء، نحن نعمل بوتيرة متسارعة لزيادة القدرة الاستيعابية للمرافق الطبية.

وأكد جونسون خلال المؤتمر الصحفى، اتبعنا التعليمات الطبية للتغلب على إنتشار فيروس كورونا. 

وأشار بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، إن بلاده تسعى مع الشركاء لإيجاد عقار لفيروس كورونا، مضيفًا أن: "الوباء يتفشى بشكل سريع في بريطانيا ونتوقع أن يستمر ذلك فى الأسابيع المقبلة".

وقال "جونسون"، في مؤتمر صحفي بشأن مستجدات فيروس كورونا، إنه سيتم التعامل بطريقة مختلفة مع التجمعات البشرية، مضيفًا :"فى نهاية الأسبوع سنحرص على تطبيق الحجر الصحى على كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة".

جذدير بالذكر أن الدكتور تيدروس ادحانوم جربيسيوس، مدير عام منظمة الصحة العالمية، قال إنه يجب عزل المصابين بفيروس كورونا ولا نستطيع وقف الجائحة إلا إذا عرفنا المصابين، مشيرا إلى أنه يجب إجراء الكشف لكل حالة مشتبه بها، ويجب الكشف على من خالطوا المصابين.
 

وتابع مدير عام منظمة الصحة العالمية، خلال مؤتمر صحفى: كل يوم يجرى إنتاج الكثير من الاختبارات للوصول إلى علاج للمرض، رأينا الأسبوع الماضى انتشاراً سريعاً لحالات الإصابة بكورونا، كما أن هناك عدد من البلدان تجاوز حجم الوباء فيها إمكانيات النظام الصحى.

وتابع مدير عام منظمة الصحة العالمية، يجب توسيع الإمكانيات باستخدام الملاعب من أجل عزل الحالات العادية ولكن الحالات الحرجة يجب أن تذهب للمستشفى، والحالات البسيطة من المكن أن تظل داخل المنزل، مشيرة إلى أنه يخشى من التجمعات.

وتابع مدير عام منظمة الصحة العالمية، أن غسل اليدين يقلل خطر الإصابة بالعدوى، ولا بد من تجنب التجمعات الكبرى لمنع تفشى المرض، ونشكر من ساهموا فى صندوق مكافحة كورونا، ويمكن المساهمة على موقع المنظمة.

 


جونسون

بريطانيا

كورونا

فيروس كورونا

التجمعات

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