بورصة قطر تغلق قاعة التداول أمام المستثمرين للحد من الاختلاط لمواجهة كورونا

كتب هانى الحوتى

أعلنت بورصة قطر، عن تفعيل خطة استمرارية العمل ابتداءً من يوم الأحد وحتى اشعارٍ آخر، لضمان توافر موظفيها ومواصلتهم القيام بعملهم سواء من مقر البورصة أو من أماكن إقاماتهم وضمان استمرارية دخول المستثمرين إلى السوق، مع الحفاظ على صحتهم صحة المستثمرين، وذلك بما يتوافق مع الاجراءات الاحترازية التى تقوم بها دولة قطر للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) فى البلاد.

واشتملت خطة العمل على سلسلة من الإجراءات من بينها تخفيض عدد الموظفين المتواجدين فى مقر البورصة، والفصل فيما بينهم، وتمكين الموظفين الآخرين من العمل من أماكن إقاماتهم، وكذلك إغلاق قاعة التداول بصورة مؤقتة أمام المستثمرين للحد من الاختلاط، واتخاذ بعض التدابير الصحية للحفاظ على النظافة والتعقيم .

وعلاوة على ذلك أجلت إدارة البورصة جميع خطط التسويق والترويج التى تتطلب السفر إلى الخارج، كما ألغت جميع الفعاليات والندوات التى تتطلب تواجدا لأعداد كبيرة من المشاركين.

وأكدت بورصة قطر، على التزامها المستمر بتمكين المستثمرين من الوصول إلى المعلومات والبيانات، وتمكينهم من تداول أسهم الشركات المدرجة فى السوق، وتقديم جميع الخدمات التى اعتادوا الحصول عليها، من خلال استمرار الموظفين فى عملهم واستمرار عمليات التداول على النحو المعتاد دونما تأخير أو إبطاء، وإنها لن توقف عمليات التداول فى السوق مالم تتلق أى تعليمات بشان ذلك من الجهات التنظيمية.

وشهدت بورصة قطر خلال الأسبوع الماضى، تراجعاً حاداً نتيجة مخاوف انتشار فيروس كورونا، وهبوط أسواق المال العالمية، وحققت البورصة خسائر ضخمة قبل أن تتعافى خلال اليومين الماضيين.