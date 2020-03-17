اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 17 مارس 2020 03:39 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

بورصة قطر تغلق قاعة التداول أمام المستثمرين للحد من الاختلاط لمواجهة كورونا

الثلاثاء، 17 مارس 2020 01:27 م
بورصة قطر تغلق قاعة التداول أمام المستثمرين للحد من الاختلاط لمواجهة كورونا بورصة قطر
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت بورصة قطر، عن تفعيل خطة استمرارية العمل ابتداءً من يوم الأحد وحتى اشعارٍ آخر، لضمان توافر موظفيها ومواصلتهم القيام بعملهم سواء من مقر البورصة أو من أماكن إقاماتهم وضمان استمرارية دخول المستثمرين إلى السوق، مع الحفاظ على صحتهم  صحة المستثمرين، وذلك بما يتوافق مع الاجراءات الاحترازية التى تقوم بها دولة قطر للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) فى البلاد.
 
واشتملت خطة العمل على سلسلة من الإجراءات من بينها تخفيض عدد الموظفين المتواجدين فى مقر البورصة، والفصل فيما بينهم، وتمكين الموظفين الآخرين من العمل من أماكن إقاماتهم، وكذلك إغلاق قاعة التداول بصورة مؤقتة أمام المستثمرين للحد من الاختلاط، واتخاذ بعض التدابير الصحية للحفاظ على النظافة والتعقيم .
 
 وعلاوة على ذلك أجلت إدارة البورصة جميع خطط التسويق والترويج التى تتطلب السفر إلى الخارج، كما ألغت جميع الفعاليات والندوات التى تتطلب تواجدا لأعداد كبيرة من المشاركين.
 
وأكدت بورصة قطر، على التزامها المستمر بتمكين المستثمرين من الوصول إلى المعلومات والبيانات، وتمكينهم من تداول أسهم الشركات المدرجة فى السوق، وتقديم جميع الخدمات التى اعتادوا الحصول عليها، من خلال استمرار الموظفين فى عملهم واستمرار عمليات التداول على النحو المعتاد دونما تأخير أو إبطاء، وإنها لن توقف عمليات التداول فى السوق مالم تتلق أى تعليمات بشان ذلك من الجهات التنظيمية.
 
وشهدت بورصة قطر خلال الأسبوع الماضى، تراجعاً حاداً نتيجة مخاوف انتشار فيروس كورونا، وهبوط أسواق المال العالمية، وحققت البورصة خسائر ضخمة قبل أن تتعافى خلال اليومين الماضيين.
 

بورصة قطر

سوق قطر المالى

قطر

اقتصاد قطر

اخبار البورصة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
وزارة التجارة تقرر منع تصدير الكحول والمطهرات لتوفيره للسوق الداخلى

وزارة التجارة تقرر منع تصدير الكحول والمطهرات لتوفيره للسوق الداخلى

بوست على فيس بوك عن فيروس كورونا يقود مواطنين للحبس.. ضبط طالب حرض الأطباء على عدم التعامل مع المصابين وتهكم على الإجراءات المتخذة من الدولة لمجابهة الفيروس.. وسقوط 3 أشخاص نشروا أخبارا مغلوطة عبر صفحاتهم

بوست على فيس بوك عن فيروس كورونا يقود مواطنين للحبس.. ضبط طالب حرض الأطباء على عدم التعامل مع المصابين وتهكم على الإجراءات المتخذة من الدولة لمجابهة الفيروس.. وسقوط 3 أشخاص نشروا أخبارا مغلوطة عبر صفحاتهم

أول ظهور لنيللى كريم بـ"الجبس" بعد سقوطها من فوق دراجة بخارية

أول ظهور لنيللى كريم بـ"الجبس" بعد سقوطها من فوق دراجة بخارية

الأردن يعطل القطاعين العام والخاص ويوقف طباعة الصحف الورقية بسبب كورونا

الأردن يعطل القطاعين العام والخاص ويوقف طباعة الصحف الورقية بسبب كورونا

التعليم العالى تمنع الزيارات لمرضى المستشفيات الجامعية للوقاية من كورونا

التعليم العالى تمنع الزيارات لمرضى المستشفيات الجامعية للوقاية من كورونا

حملات لمصادرة الشيشة من كافيهات مدينة نصر وأخرى لتعقيم الدواوين.. صور

حملات لمصادرة الشيشة من كافيهات مدينة نصر وأخرى لتعقيم الدواوين.. صور

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 17-3-2020 وعيار 24 بـ179.16ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 17-3-2020 وعيار 24 بـ179.16ريال سعودى

الصحة: الغذاء الصحى يحمى من كورونا.. و80% من الحالات تشفى بدون علاج

الصحة: الغذاء الصحى يحمى من كورونا.. و80% من الحالات تشفى بدون علاج

نقابة الأسنان: تأجيل الانتخابات صعب.. وتغيير مقرات التصويت بالمحافظات لتجنب عدوى كورونا

نقابة الأسنان: تأجيل الانتخابات صعب.. وتغيير مقرات التصويت بالمحافظات لتجنب عدوى كورونا

خطة التعلم "عن بعد" عقب قرار توقف الدراسة.. التعليم: كل معلم يتواصل مع طلابه من خلال تطبيق إلكترونى.. وتؤكد: الطلاب يدرسون أجزاء المناهج المتبقية من خطة توزيع مقررات الترم الثانى.. وتعقيم المدارس قبل الامتحانات

خطة التعلم "عن بعد" عقب قرار توقف الدراسة.. التعليم: كل معلم يتواصل مع طلابه من خلال تطبيق إلكترونى.. وتؤكد: الطلاب يدرسون أجزاء المناهج المتبقية من خطة توزيع مقررات الترم الثانى.. وتعقيم المدارس قبل الامتحانات

الكهرباء: إعادة التيار لجميع المشتركين المتضررين من سوء الأحوال الجوية

الكهرباء: إعادة التيار لجميع المشتركين المتضررين من سوء الأحوال الجوية

إزاى تحمى نفسك من النصب بكروت البنوك؟ فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

إزاى تحمى نفسك من النصب بكروت البنوك؟ فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة