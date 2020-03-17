اليوم السابع
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الثلاثاء، 17 مارس 2020 06:39 م
خالد صلاح
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بوتين: نملك كل ما يلزم لإنتاج لقاح لفيروس كورونا المستجد

الثلاثاء، 17 مارس 2020 05:46 م
بوتين: نملك كل ما يلزم لإنتاج لقاح لفيروس كورونا المستجد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
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 قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن بلاده تملك كل ما يلزم لإنتاج لقاح لفيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن "الوضع في روسيا تحت السيطرة". 
وشدد بوتين - خلال كلمة وجهها إلى الشعب الروسي على خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد في العالم، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم /الثلاثاء/- على ضرورة سباق الزمن خلال العمل لمكافحة انتشار الفيروس في البلاد، وكذلك ضرورة زيادة إنتاج أدوات ووسائل الوقاية الشخصية، وتعزيز كميات الاحتياطي من الأدوية والمعدات الطبية.
وأشار الرئيس الروسي إلى أنه يجب زيادة رواتب الأطباء والطواقم الطبية المشاركة في مكافحة الفيروس.
وحول الإجراءات التي اتخذتها أوروبا لمكافحة الفيروس، قال بوتين: "إجراءات الطوارئ التي اتخذتها أوروبا فيما يتعلق بانتشار فيروس كورونا المستجد لها ما يبررها، مضيفا أنه "في الدول الأخرى، بما في ذلك الدول الأوروبية، الوضع ليس سهلا​ بسبب ارتفاع معدل الإصابات بشكل حاد كل يوم تقريبا ويتم اتخاذ تدابير الطوارئ في هذه البلدان بما في ذلك الحجر الصحي، وإغلاق الحدود، وتقييد الفعاليات الجماعية، والإلغاء الرحلات الجوية وغيرها، ومن الواضح أن مثل هذه الإجراءات مبررة وتمليها ظروف موضوعية".

فلاديمير بوتين

كورونا

روسيا

فيروس

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