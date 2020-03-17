اليوم السابع
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الثلاثاء، 17 مارس 2020 03:46 م
خالد صلاح
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بلجيكا تسجل 185 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 10 حالات

الثلاثاء، 17 مارس 2020 03:05 م
بلجيكا تسجل 185 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 10 حالات كورونا
أ ش أ

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أعلنت وزارة الصحة البلجيكية، اليوم الثلاثاء، اكتشاف 185 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد " كوفيد 19" ، ليصل مجموع الحالات إلى 1243 حالة فى مختلف أنحاء البلاد، وأوضحت الوزارة - فى سياق تقريرها اليومى الذى أوردته وكالة أنباء "آكي" الإيطالية - أن عدد الوفيات الناجمة عن الوباء قد وصل إلى عشر حالات ، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ، بعد أن كان العدد المعروف أمس لا يتجاوز خمس حالات.
 
وفى سياق متصل ، قررت بعض البلديات الواقعة شمال بلجيكا على الحدود مع فرنسا إغلاق المداخل المؤدية لأراضيها كإجراء وقائي.
 
وتشير مصادر محلية إلى أن الحكومة الفيدرالية فى بلجيكا قد تتجه لتشديد الإجراءات المتخذة فى البلاد لمنع تفشى الفيروس، مما قد يعنى وضع البلاد بالكامل تحت "الحجر الصحى " على غرار ما يحدث فى فرنسا وإيطاليا وإسبانيا.
 
وكانت السلطات البلجيكية قد اتخذت مؤخرا قراراً بإغلاق المدارس والمؤسسات التعليمية والمطاعم والمقاهى والملاهى الليلية ، وتعليق الأنشطة الثقافية والرياضية والاجتماعية ، وتأجيل كافة الاحتفالات، مع الإبقاء على محال بيع الأغذية مفتوحة.
 
ويتوقع مركز إدارة الأزمات فى بلجيكا استمرار ارتفاع حالات الإصابة خلال الأيام القليلة القادمة، بانتظار أن تظهر الآثار الإيجابية للإجراءات المعمول بها الآن.
 
وعلى المستوى الأوروبي، يتوقع أن يبدأ فى وقت لاحق اليوم إغلاق الحدود الخارجية والداخلية للاتحاد الأوروبى لمدة شهر كامل ، وفقا لقرار المفوضية الأوروبية.
 

بلجيكا

الصحه البلجيكيه

كورونا

فيروس كورونا

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