بكين: لا خطط حاليا لإعادة فتح المدارس والحضانات بسبب كورونا

أ ش أ

أكدت لجنة التعليم ببلدية العاصمة الصينية بكين، اليوم الثلاثاء، عدم وجود خطط لإعادة فتح المدارس والحضانات فى الوقت الحالى، وذكرت اللجنة - فى بيان اليوم - أن الوقت مازال مبكرا جدا للتفكير فى أى خطط لإعادة فتح المدارس، وسيحدد الجدول الزمنى فى ضوء وضع تفشى فيروس كورونا الجديد "كوفيد-19".

وأضافت اللجنة، أنها ستعلن الجدول الزمنى وترتيبات الفصل الدراسى الجديد مسبقا، مشيرة إلى أنه يجب استمرار الطلبة فى تلقى دورات إلكترونية فى المنزل وعدم العودة إلى المدارس حاليا.

وصرح الرئيس الصينى شى جين بينج ، بأن فيروس "كورونا " الجديد كوفيد-19 ينتشر حاليا فى العديد من مناطق العالم، مما يستدعى تضافر جهود الدول لمكافحته، مؤكدا أن الجانب الصينى يسعى إلى المساعدة فى جهود احتواء الفيروس عالميا.

وأضاف بينج –فى تصريح أدلى به، اليوم الثلاثاء، خلال لقائه نظيره الباكستانى عارف علوى فى (بكين) - أن بلاده مستعدة لمواصلة تقديم الدعم والمساعدات لباكستان، مشيرا إلى أن الجانب الباكستانى لم يدخر جهده فى تقديم تبرعات إلى الصين من مواد مكافحة الفيروس فى بداية انتشاره.

وأكد، أنه مهما كانت التقلبات فى الأوضاع الدولية، فإن ( بكين ) ستظل تدعم (إسلام آباد ) فى ضمان استقلالها ووحدة أراضيها، وفى إيجاد طريق تنموى يتماشى مع أوضاعها.

ومن جانبه أعرب الرئيس الباكستانى عن تقديره للرئيس الصينى ، وفى لقاء منفصل مع رئيس مجلس الدولة الصينى - رئيس الوزراء- لى كه تشيانغ، أكد الرئيس الباكستانى أن بلاده تقف دائما بحزم مع الصين، وتثق بأنه بعد انتهاء الوباء، ستحقق العلاقات والتعاون بين باكستان والصين تنمية أكبر.

وقال تشيانج ، إن الصين على استعداد لتقاسم خبرتها فى الوقاية والسيطرة على الفيروس مع باكستان، وتزويدها بمواد مكافحة الوباء، والعمل معا لمواجهة التحديات المشتركة.