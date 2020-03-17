اليوم السابع
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الثلاثاء، 17 مارس 2020 03:40 م
خالد صلاح
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بريطانيا تنصح رعاياها بتجنب السفر غير الضرورى لمدة 30 يوما

الثلاثاء، 17 مارس 2020 03:26 م
بريطانيا تنصح رعاياها بتجنب السفر غير الضرورى لمدة 30 يوما وزير الخارجية البريطانى دومينيك راب
أ ش أ

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نصحت بريطانيا رعاياها بتجنب السفر غير الضرورى لمدة 30 يوما فى ظل تواصل تفشى فيروس كورونا المستجد، ونقلت قناة (سكاى نيوز) البريطانية عن وزير الخارجية البريطانى دومينيك راب قوله "إن الظروف الدولية سريعة التغير تطلبت تعديلات فى نصائح وزارة الخارجية بشأن السفر". 
 
وأضاف راب، فى كلمة له أمام مجلس العموم البريطانى - أن "المسافرين البريطانيين فى الخارج يواجهون الآن قيودا حدودية دولية واسعة النطاق وإغلاقات فى العديد من الدول."
 
وتابع قائلا إن " وزارة الخارجية ستنظر دائما فى سلامة وأمن المواطنين البريطانيين، لذا اتخذت القرار - يطبق بأثر فورى - بنصح جميع الرعايا البريطانيين بتجنب كل السفر غير الضرورى عالميا لمدة 30 يوما، كفترة مبدئية وستخضع بالطبع لمراجعة مستمرة."
 
وكشف تقرير لصحيفة ديلى ميل البريطانية عن إعلان الحكومة بأنه سيتم إخبار النساء الحوامل فى المملكة المتحدة بأن عليهن البقاء فى المنزل لمدة ثلاثة أشهر بداية من عطلة نهاية الأسبوع القادمة لأنهن من بين الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس التاجي، حيث أضافت الحكومة البريطانية السيدات الحوامل إلى قائمة الأشخاص "المعرضين للخطر" لأول مرة إلى جانب كبار السن وذوى الحالات الصحية.
 
وقال المسئولون إن الإجراء احترازى لأنه من السابق لأوانه القول ما إذا كان COVID-19 يشكل تهديدا كبيرا للأمهات الحوامل، ومع ذلك، قال كبير الأطباء فى إنجلترا سابقًا إنه لا يعتقد أن النساء الحوامل يجب أن يبدأن القلق بشأن نقل فيروسات التاجية إلى أطفالهن، فلا يوجد حاليًا أى دليل سريرى يشير إلى أن الفيروس يمكن أن ينتقل عن طريق الرحم أو من خلال الرضاعه الطبيعة من الأم الحامله للمرض إلى الطفل حديثى الولادة أو الجنين.
 

بريطانيا

الخارجيه البريطانيه

كورونا

فيروس كورونا

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