اليوم السابع
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الثلاثاء، 17 مارس 2020 06:36 م
خالد صلاح
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بريطانيا: ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بكورونا إلى 1950

الثلاثاء، 17 مارس 2020 05:24 م
بريطانيا: ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بكورونا إلى 1950 كورونا
أ ش أ

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ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد فى المملكة المتحدة إلى 1950 بزيادة بلغت 407 حالة إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، ذكرت ذلك قناة (سكاى نيوز) البريطانية، اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان فى وقت لاحق عن آخر حصيلة لحالات الوفاة المؤكدة الناجمة عن الفيروس.
 
وكان رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، قد أعلن أمس الاثنين تصعيدا خطيرا فى التدابير التى اتخذتها المملكة المتحدة لاحتواء انتشار الفيروس، كان من بينها دعوة المواطنين فى البلاد إلى تجنب الحانات والنوادى والمطاعم والمسارح والخروج للضرورة فقط.
 
نصحت بريطانيا رعاياها بتجنب السفر غير الضرورى لمدة 30 يوما فى ظل تواصل تفشى فيروس كورونا المستجد، ونقلت قناة (سكاى نيوز) البريطانية عن وزير الخارجية البريطانى دومينيك راب قوله "إن الظروف الدولية سريعة التغير تطلبت تعديلات فى نصائح وزارة الخارجية بشأن السفر". 
 
وأضاف راب، فى كلمة له أمام مجلس العموم البريطانى - أن "المسافرين البريطانيين فى الخارج يواجهون الآن قيودا حدودية دولية واسعة النطاق وإغلاقات فى العديد من الدول."
 
وتابع قائلا إن " وزارة الخارجية ستنظر دائما فى سلامة وأمن المواطنين البريطانيين، لذا اتخذت القرار - يطبق بأثر فورى - بنصح جميع الرعايا البريطانيين بتجنب كل السفر غير الضرورى عالميا لمدة 30 يوما، كفترة مبدئية وستخضع بالطبع لمراجعة مستمرة."
 

بريطانيا

كورونا

فيروس كورونا

اصابات كورونا

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