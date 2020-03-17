اليوم السابع
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انفوجراف.. حقيقة فيروس كورونا.. أعراضه وطرق الوقاية

الثلاثاء، 17 مارس 2020 04:35 م
انفوجراف.. حقيقة فيروس كورونا.. أعراضه وطرق الوقاية طرق الوقاية من كورونا
فاطمة ياسر

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خلال فترة زمنية وجيزة انتشر فيروس كورونا حول العالم، وضرب جميع الدول، وصنفته منظمة الصحة العالمية وباءً، بعد تفشى الفيروس والذى أدى إلى إصابة ووفاة عشرات الآلاف من الحالات.

 

ويمكن لكل شخص القيام بدوره لمنع انتشار وتفشي الفيروس التاجي كورونا، ولكن المشكلة الرئيسية هى إذا كنت مصاب وقمت بنشر الفيروس إلى أشخاص آخرين، وخاصة الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة ماذا يفعلون؟ .

 

ويستعرض الانفوجراف حقيقة فيروس كورونا وأعراضه وطرق الوقاية:

 

 

س1

ما هى فترة حضانة فيروس كورونا؟

ج: 4 أيام فقط، ولكنها قد تتراوح بين 2-14 يوماً، من تاريخ مخالطة المصاب وهي ما يطلق عليها فترة العزل.

 

س2

 ما هي أعراض فيروس كورونا؟

ج:

ارتفاع في حرارة الجسم.

السعال الجاف.

الإرهاق.

ضيق التنفس.

 

س3

هل يسبب فيروس كورونا الوفاة؟

ج:

-فى حالة قوة مناعة الجسم، فهذا يعنى زيادة فرص الشفاء التام من الفيروس.

 

س4

 

ما هى الفئات العمرية المعرضة للإصابة؟

 

الأطفال والشباب اقل عرضه لحدوث أي مضاعفات، بينما كبار السن والمدخنون وأصحاب الأمراض المزمنة والذين يتناولن أدوية تثبيط المناعة هم الأكثر عرضة.

 

س5

هل غسيل الأيدى يقضى على فيروس كورونا؟

ج:

نعم.. غسيل الأيدى بالماء والصابون عدة مرات يوميًا لفترة لا تقل عن 20 ثانية يقلل من فرص الإصابة، بالإضافة لاستخدام مطهر الأيدى.

 

 

س6:

ما هى النصائح لتقليل فرص الإصابة بفيروس كورونا؟

 

ج:

- عدم لمس الفم والأنف والعين بدون غسيل الأيدى جيدا.

 

-الامتناع عن السلام بالأيدى والقبلات.

- الابتعاد مترا على الأقل ممن يعطس.

-تجنب استخدام الأكواب وأدوات المائدة الخاصة بغيرك.

-تغطية الأنف والفم عند العطس أو السعال بمنديل ورقي وإلقاء المنديل في القمامة.

-لا تغادر منزلك إن كنت مريضًا .

-الاهتمام بتنظيف الأسطح .

 

س7

للوقاية من فيروس كورونا.. ما هي المشروبات التي يجب تناولها؟

ج:

الينسون والقرفة والزنجبيل المحلاة بالعسل النحل.

وينصح بالغرغرة بالماء والملح لقتل أي فيروسات في الحلق.

 

س8:

كيف تحمي ملابسك من فيروس كورونا؟

ج:

غسيلها بالماء الساخن ونشرها في الشمس يطهرها ويعقمها ويقضى على أي فيروسات.

 

 س9:

في أى درجة حرارة يعيش فيروس كورونا؟

ج:

في البرد يعيش حتي 60 درجة مئوية تحت الصفر.

وفى الصيف يموت عند درجة حرارة 30 درجة مئوية.

 

س10:

ما هو وقت تواجد فيروس كورونا علي الأسطح والهواء؟

ج:

-علي الحديد من 12 إلى 20 ساعة.

-القماش من 6 إلى 12 ساعة.

-الاستيل 20 يوما.

- الهواء لمدة تصل إلى 3 ساعات.

طرق الوقاية من كورونا (1)
 
طرق الوقاية من كورونا (2)
 
طرق الوقاية من كورونا (3)
 
طرق الوقاية من كورونا (4)
 
طرق الوقاية من كورونا (5)
 
طرق الوقاية من كورونا (6)
 
طرق الوقاية من كورونا (7)
 
طرق الوقاية من كورونا (8)
 
طرق الوقاية من كورونا (9)
 
طرق الوقاية من كورونا (10)

كورونا

الوقاية

غسيل الأيدى

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