اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 17 مارس 2020 12:29 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

اليابان تدرس غلق حدودها أمام 3 دول فى محاولة لاحتواء كورونا

الثلاثاء، 17 مارس 2020 12:22 م
اليابان تدرس غلق حدودها أمام 3 دول فى محاولة لاحتواء كورونا تطهير الأماكن العامة بسبب فيروس كورونا
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
ذكرت مصادر حكومية فى اليابان، اليوم الثلاثاء، أن طوكيو تدرس فرض حظر سفر على المسافرين الأجانب الوافدين من جمهورية آيسلندا وبعض أجزاء من إيطاليا وإسبانيا وسويسرا لمكافحة وباء فيروس كورونا المستجد ، ونقلت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية عن المصادر الحكومية قولها "إن الحكومة قد تبدأ أيضًا فى مطالبة المسافرين الوافدين من دول أوروبية أخرى من منطقة شنجن، بما فى ذلك المواطنين اليابانيين، بعزل أنفسهم لمدة 14 يومًا".
 
وقالت المصادر اليابانية، إنه يمكن اكتمال هذه الإجراءات فى اجتماع مقبل برئاسة رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبي.
 
ومن المتوقع أن يغطى حظر السفر مناطق شمال إيطاليا: وادى أوستا وترينتينو ألتو أديجى وفريولى فينيتسيا جوليا ومنطقة ليغوريا. 
 
وقد أغلقت اليابان أبوابها بالفعل أمام خمس مناطق أخرى فى شمال البلاد، والتى شهدت ارتفاعًا حادًا فى حالات الإصابة بفيروس كورونا ، بالإضافة إلى أجزاء من الصين وكوريا الجنوبية وإيران.
 
وأضافت المصادر الحكومية أن كانتون تيسينو السويسري، الحدودى مع إيطاليا، قد يخضع أيضًا لحظر السفر.. كما ستخضع مقاطعتا مدريد ولا ريوخا الإسبان وكذلك إقليم الباسك للحظر نفسه.
 
وتأتى هذه الإجراءات فى الوقت الذى يكثف فيه المجتمع الدولى جهوده لاحتواء تفشى المرض الذى انتشر من الصين ليصيب أكثر من 170 ألف شخص فى جميع أنحاء العالم.
 
وأعلنت الولايات المتحدة قيود سفر مماثلة على دول أخرى، فى حين يفكر الاتحاد الأوروبى فى فرض حظر لمدة 30 يومًا على الدخول غير الضرورى إلى الكتلة الأوروبية.
 

اليابان

كورونا

فيروس كورونا

الحكومه اليابانيه

ايطاليا

اسبانيا

سويسرا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

صعود أسهم اليابان ومشتريات يعتقد أنها لبنك اليابان وصناديق تقاعد تدعم توبكس

الثلاثاء، 17 مارس 2020 10:12 ص

اليابان تقيم مراسم تنصيب ولى العهد فى موعدها المقرر

الإثنين، 16 مارس 2020 01:58 م

تقليص مسيرة الشعلة الأولمبية فى بعض مناطق اليابان بسبب "كورونا"

الإثنين، 16 مارس 2020 01:25 م

اليابان تدرس تأجيل زيارة الامبراطور الرسمية إلى بريطانيا بسبب كورونا

الإثنين، 16 مارس 2020 01:06 م

اليابان تحدد 15 بؤرة لفيروس كورونا

الإثنين، 16 مارس 2020 06:50 ص

رئيس وزراء اليابان: أولمبياد طوكيو فى موعدها.. 12 مليار دولار التكلفة

السبت، 14 مارس 2020 07:18 م

مدير عام الصحة العالمية: اليابان تبرعت بــ155 مليون دولار لمكافحة كورونا

الجمعة، 13 مارس 2020 06:23 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
التعليم العالى تمنع الزيارات لمرضى المستشفيات الجامعية للوقاية من كورونا

التعليم العالى تمنع الزيارات لمرضى المستشفيات الجامعية للوقاية من كورونا

حملات لمصادرة الشيشة من كافيهات مدينة نصر وأخرى لتعقيم الدواوين.. صور

حملات لمصادرة الشيشة من كافيهات مدينة نصر وأخرى لتعقيم الدواوين.. صور

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 17-3-2020 وعيار 24 بـ179.16ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 17-3-2020 وعيار 24 بـ179.16ريال سعودى

الصحة: الغذاء الصحى يحمى من كورونا.. و80% من الحالات تشفى بدون علاج

الصحة: الغذاء الصحى يحمى من كورونا.. و80% من الحالات تشفى بدون علاج

نقابة الأسنان: تأجيل الانتخابات صعب.. وتغيير مقرات التصويت بالمحافظات لتجنب عدوى كورونا

نقابة الأسنان: تأجيل الانتخابات صعب.. وتغيير مقرات التصويت بالمحافظات لتجنب عدوى كورونا

خطة التعلم "عن بعد" عقب قرار توقف الدراسة.. التعليم: كل معلم يتواصل مع طلابه من خلال تطبيق إلكترونى.. وتؤكد: الطلاب يدرسون أجزاء المناهج المتبقية من خطة توزيع مقررات الترم الثانى.. وتعقيم المدارس قبل الامتحانات

خطة التعلم "عن بعد" عقب قرار توقف الدراسة.. التعليم: كل معلم يتواصل مع طلابه من خلال تطبيق إلكترونى.. وتؤكد: الطلاب يدرسون أجزاء المناهج المتبقية من خطة توزيع مقررات الترم الثانى.. وتعقيم المدارس قبل الامتحانات

الكهرباء: إعادة التيار لجميع المشتركين المتضررين من سوء الأحوال الجوية

الكهرباء: إعادة التيار لجميع المشتركين المتضررين من سوء الأحوال الجوية

إزاى تحمى نفسك من النصب بكروت البنوك؟ فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

إزاى تحمى نفسك من النصب بكروت البنوك؟ فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

المرور: طوارئ فى غرف العمليات تحسبا لسقوط أمطار على الطرق السريعة

المرور: طوارئ فى غرف العمليات تحسبا لسقوط أمطار على الطرق السريعة

صيادلة القاهرة تطالب بتوزيع الكمامات والمطهرات على الصيدليات فقط لمنع التلاعب

صيادلة القاهرة تطالب بتوزيع الكمامات والمطهرات على الصيدليات فقط لمنع التلاعب

إيقاف7 أسواق أسبوعية بـ7 أحياء ومدن بالجيزة بسبب كورونا

إيقاف7 أسواق أسبوعية بـ7 أحياء ومدن بالجيزة بسبب كورونا

عقوبات مغلظة لمواجهة محاولات العبث بالأثار والقيام بأفعال مخالفة للآداب فيها

عقوبات مغلظة لمواجهة محاولات العبث بالأثار والقيام بأفعال مخالفة للآداب فيها

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة