اليابان تدرس غلق حدودها أمام 3 دول فى محاولة لاحتواء كورونا

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ذكرت مصادر حكومية فى اليابان، اليوم الثلاثاء، أن طوكيو تدرس فرض حظر سفر على المسافرين الأجانب الوافدين من جمهورية آيسلندا وبعض أجزاء من إيطاليا وإسبانيا وسويسرا لمكافحة وباء فيروس كورونا المستجد ، ونقلت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية عن المصادر الحكومية قولها "إن الحكومة قد تبدأ أيضًا فى مطالبة المسافرين الوافدين من دول أوروبية أخرى من منطقة شنجن، بما فى ذلك المواطنين اليابانيين، بعزل أنفسهم لمدة 14 يومًا".

وقالت المصادر اليابانية، إنه يمكن اكتمال هذه الإجراءات فى اجتماع مقبل برئاسة رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبي.

ومن المتوقع أن يغطى حظر السفر مناطق شمال إيطاليا: وادى أوستا وترينتينو ألتو أديجى وفريولى فينيتسيا جوليا ومنطقة ليغوريا.

وقد أغلقت اليابان أبوابها بالفعل أمام خمس مناطق أخرى فى شمال البلاد، والتى شهدت ارتفاعًا حادًا فى حالات الإصابة بفيروس كورونا ، بالإضافة إلى أجزاء من الصين وكوريا الجنوبية وإيران.

وأضافت المصادر الحكومية أن كانتون تيسينو السويسري، الحدودى مع إيطاليا، قد يخضع أيضًا لحظر السفر.. كما ستخضع مقاطعتا مدريد ولا ريوخا الإسبان وكذلك إقليم الباسك للحظر نفسه.

وتأتى هذه الإجراءات فى الوقت الذى يكثف فيه المجتمع الدولى جهوده لاحتواء تفشى المرض الذى انتشر من الصين ليصيب أكثر من 170 ألف شخص فى جميع أنحاء العالم.

وأعلنت الولايات المتحدة قيود سفر مماثلة على دول أخرى، فى حين يفكر الاتحاد الأوروبى فى فرض حظر لمدة 30 يومًا على الدخول غير الضرورى إلى الكتلة الأوروبية.