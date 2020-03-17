اليوم السابع
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الثلاثاء، 17 مارس 2020 03:46 م
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الهند تغلق تاج محل بسبب فيروس كورونا

الثلاثاء، 17 مارس 2020 03:18 م
الهند تغلق تاج محل بسبب فيروس كورونا كورونا - صورة أرشيفية
رويترز

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أغلقت الهند معلمها السياحي الرئيسي تاج محل فيما صدرت تعليمات في مومباي المركز الاقتصادي البارز بالبلاد إلى الأشغال التي لا تقدم خدمات أساسية بإبقاء نصف قوتها العاملة بالمنازل وذلك في إطار إجراءات مكافحة فيروس كورونا في جنوب آسيا.

كما أجازت مومباي ذات الكثافة السكانية الكبيرة التي تبلغ 18 مليونا للمستشفيات وسلطات المطار بدمغ رسغ الأشخاص الذين فرض عليهم عزل أنفسهم بحبر لا يمحى يقرأ "حجر صحي بالمنزل" مشمول بتاريخ انتهاء الحجر.

وجاءت هذه الخطوات التي أعلن عنها في وقت متأخر من أمس الاثنين بعد أيام قليلة من إغلاق المدينة للمدارس ودور السينما والمراكز التجارية وصالات الألعاب الرياضية كما تم حظر التجمعات الكبيرة.

وولاية مهاراشترا في غرب الهند التي تقع بها مومباي هي الأكثر تضررا من الفيروس حيث سجلت 39 حالة إصابة أو ما يعادل نحو ربع الحالات في البلاد وعددها 126.

وقال برافين بارديتشي رئيس الإدارة المحلية في مومباي لرويترز إن مريضا في الولاية توفي بعد أن اصيب بالفيروس يوم الثلاثاء ليكون بذلك ثالث حالة وفاة في الهند.

وبجانب تاج محل تم إغلاق عشرات المواقع الأثرية والمتاحف من بينها قرية أجانتا الأثرية ومغارات إلورا ومواقع دينية مثل معبد سيديفيناياك في مومباي.

ووسعت الهند من قيود السفر أمس الاثنين لتحظر دخول المسافرين القادمين من دول الاتحاد الأوروبي ورابطة التجارة الحرة الأوروبية وتركيا والمملكة المتحدة.

 

 

 


الهند

تاج محل

كورونا

فيروس كورونا

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