اليوم السابع
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النيابة تستمع لضحايا متهم بالنصب على راغبى السفر للخارج

الثلاثاء، 17 مارس 2020 09:00 ص
النيابة تستمع لضحايا متهم بالنصب على راغبى السفر للخارج كلابش،ارشيفية
كتبت أمنية الموجى

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تستمع النيابة العامة، لضحايا صاحب شركة" متهم بممارسة نشاطه الإجرامى فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج والاستيلاء على أموالهم. 

كشفت التحريات الأمنية، عن قيام المتهم، بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للعمل بالخارج والاستيلاء على أموالهم، وقيامه بإنشاء شركة للخدمات السياحية وإلحاق العمالة المصرية بالخارج "بدون ترخيص" واتخاذها وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى، وبالإضافة إلى إنشاء موقع على شبكة التواصل الاجتماعي "الإنترنت" بإسم الشركة، وذلك للإعلان عن نشاطه واجتذاب ضحاياه.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام و تم إستهداف مقر الشركة المشار إليها، وأمكن ضبط المتهم المذكور وعثر بمقر الشركة على (4 جوازات سفر بأسماء ضحاياه - عقود الإتفاق المحررة بينه وبين راغبى السفر - العديد من السير الذاتية لأشخاص مختلفين من راغبى السفر - أجندة مدون بها العديد من أسماء أشخاص مختلفة، المبالغ المالية المطلوبة منهم والرواتب التى سوف يحصلون عليها- مجموعة من كروت الدعاية والإعلان الدالة على نشاط الشركة)، وقد أمكن التوصل لأحد ضحاياه  وقرر بتعرضه لواقعة نصب وإحتيال من قبل المتهم المذكور والاستيلاء منه على مبلغ (5000 جنيه )كمقدم لمبلغ (65000 جنيه) مقابل تسفيره لإحدى الدول العربية، وتوفير فرصة عمل له بها، وعدم وفائه بذلك ورفضه رد المبلغ المالى المستولى عليه، وبمواجهته أقر بإرتكابه للواقعة، تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التي تولت مباشرة التحقيق.


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