اليوم السابع
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النيابة العامة بالسودان تأمر بالقبض على وزير الخارجية السابق على كرتى

الثلاثاء، 17 مارس 2020 06:54 م
النيابة العامة بالسودان تأمر بالقبض على وزير الخارجية السابق على كرتى على كرتى
رويترز

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أمر مكتب النائب العام السوداني اليوم الثلاثاء بإلقاء القبض على وزير الخارجية السابق علي كرتي لدوره في انقلاب 1989، وأضاف في بيان أنه سيتم تجميد أصوله مشيرا كذلك إلى صدور أوامر اعتقال لخمسة أشخاص آخرين.

، يذكرأن، أعلن مجلس السيادة السودانى، حالة الطوارئ الصحية وسط مخاوف من انتشار فيروس كورونا، وأبلغ متحدث عسكري وكالة السودان للأنباء في بيان منفصل أنه سيتم منح الطلاب والمتدربين في المعاهد العسكرية إجازة كإجراء احترازى.

 

وقرر المجلس الأعلى للشباب والرياضة بدولة السودان إيقاف النشاط الرياضى والمنافسات لمدة شهر بسبب تفشي وباء فيروس كورونا. وأكد المجلس الأعلى للشباب والرياضة بالسودان، خلال بيان رسمى، أنه تم إيقاف النشاط الرياضى لمدة شهر بداية من 15 مارس الجارى.

 

وأضاف البيان أن القرار يشمل إيقاف النشاط الرياضي وإيقاف كل المسابقات والتجمعات الرياضية بالاتحادات والصالات والمسابح وملاعب الخماسيات والمجمعات الرياضية.

وجاء قرار المجلس الأعلى للشباب والرياضة في السودان عقب اجتماع مع مجلس الحكومة الذى عقد أمس الأحد، وتسبب انتشار فيروس كورونا فى إيقاف عدد كبير من المسابقات الرياضية على مستوى العالم للحد من انتشاره.


على كرتى

السودان

أخبار السودان

مجلس السيادة السودانى

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