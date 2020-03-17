اليوم السابع
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النمسا تعلق الرحلات الجوية مع بريطانيا وأوكرانيا وروسيا للحد من كورونا

الثلاثاء، 17 مارس 2020 05:34 م
النمسا تعلق الرحلات الجوية مع بريطانيا وأوكرانيا وروسيا للحد من كورونا كورونا
إبراهيم سعيد

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أعلنت قناة العربية الاخبارية ، خبر عاجل، مساء اليوم الثلاثاء،  النمسا تعليق الرحلات الجوية مع بريطانيا وأوكرانيا وروسيا للحد من تفشى الوباء العالمى "كورونا".

ومن جانب آخر أعلنت وزارة الصحة النمساوية، تسجيل رابع وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) فى البلاد، لسيدة تبلغ من العمر 48 عاما، فيما ارتفع عدد الإصابات بالفيروس إلى 1132 حالة، وقالت الوزارة - فى بيان اليوم الثلاثاء، "إن أعلى الإصابات جاءت فى ولاية تيرول بـ275 حالة، والنمسا العليا 231 حالة، موضحة أنه تم إجراء اختبارات صحية لـ10278 مشتبه فى إصابتهم، بينما تعافت 8 حالات".
 
وأشار البيان، إلى أن باقى الحالات موزعة كتالي: (النمسا السفلى 165 حالة، وفيينا 130، وستيريا 145 حالة، وفورارلبرغ 91، وسالزبورغ 66، وكارينثيا 18، وبورغنلاند 11).
 
ولفت إلى أنه تم الإعلان عن ما مجموعه 182،406 حالة مؤكدة فى جميع أنحاء العالم، حيث شهدت الصين 80،050 حالة، فيما تعافى بالفعل عالميا 79433 شخصا.
 
 
وكان المستشار النمساوى زيباستيان كورتس، قد أعلن فرض قيود كبيرة على الحركة فى الأماكن العامة اليوم الأحد وحث النمساويين على عزل أنفسهم وحظر التجمعات التى يزيد عدد المشاركين فيها عن خمسة وفرض مزيدا من القيود على من يمكنهم دخول البلاد.
 
وقال متحدث باسم الحكومة إن القيود على الحركة والتجمعات العامة تبدأ السريان يوم أمس الاثنين بينما صدرت أوامر بإغلاق المطاعم اعتبارا من الثلاثاء الذى سيشهد أيضا بدء تطبيق القيود الجديدة على دخول البلاد.
 
وقال مكتب كورتس فى بيان "النمساويون مطالبون بعزل أنفسهم... يعنى هذا اقتصار التواصل الاجتماعى على من يعيشون معهم".
 
وأضاف أنه ينبغى أن يقتصر خروج الناس من منازلهم على الذهاب لأداء أعمال لا يمكن تأجيلها أو لشراء إمدادات الطعام الضرورية ومساعدة الآخرين.

 


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