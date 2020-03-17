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المغرب يسجل ثانى حالة وفاة بفيروس كورونا

الثلاثاء، 17 مارس 2020 12:12 م
المغرب يسجل ثانى حالة وفاة بفيروس كورونا فيروس كورونا
كتب محمد عبد العظيم

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أعلنت السلطات المعنية فى دولة المغرب، تسجيل ثانى حالة وفاة بفيروس كورونا. فيما قررت السلطات المغربية على الحدود الجنوبية بجهة "الداخلة وادي الذهب" إخضاع القادمين من موريتانيا عبر معبر الكركرات الحدودي للحجر الصحي لمدة 14 يومًا داخل مركز صحي بمنطقة بئر كندوز.
 
 
وقال مصدر طبي بجهة "الداخلة وادي الذهب"، إن المركز الذي يبعد مسافة 70 كيلو مترًا عن المنطقة الحدودية استقبل اليوم الاثنين تسعة أشخاص قادمين من إسبانيا عبر معبر الكركرات الحدودي.
 
 
وأضاف المصدر - في تصريحات صحفية - أن المواطنين المغاربة التسعة - الذين ينحدرون من إقليمي العيون والداخلة - وصلوا إلى مطار نواذيبو الدولي في موريتانيا قادمين من جزر الكناري الإسبانية عبر رحلة جوية إسبانية.
 
 
وأكد المصدر، أن الإجراءات الاحترازية التي تنفذها السلطات المغربية بالمعبر الجنوبي للمملكة تدخل في إطار المخطط الإقليمي لليقظة في مواجهة فيروس كورونا، لافتًا إلى أن العملية ستُعمم على جميع الوافدين من الدول الإفريقية عبر الحدود مع موريتانيا.
 
 
ويقر المغرب هذا الحجر الطبي تخوفًا من تسلل حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد للأقاليم الجنوبية، خاصة أن معبر الكركرات يشهد توافد العديد من أفراد الجالية المغربية المقيمة في أوروبا بعد تعليق جميع الرحلات الجوية من وإلى المغرب.
 

أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء، إصابة 2 من موظفيها بفيروس كورونا، جاء ذلك بحسب شبكة سكاى نيوز، ووجه مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس جيبرييسوس، رسالة إلى جميع دول العالم، مفادها أن على جميع البلدان البسيطة التركيز على الفحص لأى شخص تظهر عليه الأعراض والقيام بعزله وتقديم المعالجة له، مشيراً إلى تزايد الحالات في الأسابيع الماضية بشكل متسارع بعد أن أصبح عدد الإصابات والوفيات أعلى من عددها داخل الصين.

 

 


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