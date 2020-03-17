المخابرات الأمريكية ترفض عمل موظفيها من منازلهم وسط انتشار كورونا

(رويترز)

كشفت مصادر مطلعة عن أن أجهزة المخابرات الأمريكية ترفض السماح لموظفيها بالعمل من المنزل في ظل انتشار فيروس كورونا.

وقالت ثلاثة مصادر لرويترز إن معالجة معلومات شديدة الحساسية تتطلب الاجتماع داخل الحدود الآمنة لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية والمركز الوطني لمكافحة الإرهاب ومكتب مدير المخابرات الوطنية الذي يشرف على جميع وكالات المخابرات الأمريكية.

وقال أحد المصادر إن العاملين في المخابرات الأمريكية تتاح لهم ساعات عمل أكثر مرونة قدر الإمكان.

وقال المصدر إن الوباء دفع وكالة المخابرات المركزية إلى منع دخول زائرين وقصر الاجتماعات مع الهيئات الحكومية الأخرى على الدوائر التلفزيونية المغلقة.

وقد رفض الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم الإثنين، فكرة تأجيل الانتخابات الأولية الأمريكية بسبب فيروس كورونا المستجد المعروف رسميا باسم (كوفيد – 19).

ونقلت شبكة (سي.إن.إن.) الإخبارية الأمريكية عن ترامب "أرفض تأجيل الانتخابات الأولية، وأعتقد أنها ستكون خطوة غير ضرورية"، وذلك في معرض تعليقه على دعوة حاكم ولاية أوهايو، مايك دى واين، إلى تأجيل الانتخابات الأولية بالولاية المقرر إجراؤها غدا الثلاثاء.

وتابع ترامب: إن تأجيل إجراء الانتخابات الأولية فى الولايات "مسألة خطيرة ذات شأن كبير"، ومع ذلك ، سوف أترك ذلك إلى الولايات التى يمكن أن تجرى الانتخابات الأولية بشكل آمن من خلال تنظيم عملية التصويت بشكل لا يجمع الناخبين فى مكان واحد.

ووصف ترامب الاقتراح بتأجيل الانتخابات الأولية بأنه "أمر غير طيب للغاية، وغير ضرورى أيضا".

وكانت لويزيانا وجورجيا أعلنتا - في وقت سابق - تأجيل الانتخابات الأولية، فيما أعلن حاكم اوهايو رغبته في تأجيل الانتخابات المذكورة، التي من المقرر أن تجرى غدا تنفيذا للقواعد الإرشادية التي قررها المركز الأمريكي للرقابة والحماية من الأمراض، والتي تحظر تجمع الاشخاص بأعداد كبيرة في مكان واحد.