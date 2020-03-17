اليوم السابع
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المجلس القومى للمرأة يلغى نظام البصمة الإلكترونية ويوفر أجهزة قياس الحرارة للموظفين

الثلاثاء، 17 مارس 2020 03:18 م
المجلس القومى للمرأة يلغى نظام البصمة الإلكترونية ويوفر أجهزة قياس الحرارة للموظفين الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة
كتب محمود راغب

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 تنفيذاً لخطة الدولة وتوجيهاتها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد covid 19 ، قام المجلس القومى للمرأة باتخاذ مجموعة من الإجراءات الاحترازية الوقائية لمنع انتشار الفيروس.

وأكدت الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس حرص المجلس على تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية الوقائية التى تحد من انتشار الفيروس حفاظاً على سلامة الموظفات والموظفين والذى يسهم بدوره فى الحفاظ على امن وسلامة المجتمع، موضحة أن المجلس قام بإلغاء نظام الحضور والانصراف بنظام البصمة الالكترونية ، كما قام المجلس بتخفيض عدد العاملين به، ومنح الموظفة الحامل، التى ترعى طفلاً أو أكثر يقل عمره عن اثني عشرة عام اجازة استثنائية طوال فترة سريان  قرار رئيس مجلس الوزراء و الخاص بتخفيض عدد العاملين في المصالح والأجهزة الحكومية ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة.

كما أضافت رئيسة المجلس أنه تم توفير أجهزة قياس درجة حرارة الموظفين ، و توفير العناية الطبية لمن يحتاج ذلك، و تعميم الإجراءات الوقائية الصحية الخاصة بالنظافة والتعقيم والتطهير ، حيث تم توفير مطهرات بجميع مكاتب المجلس بالإضافة الى الكمامات والقفازات للمتعاملين مع الجمهور، ولوحات ارشادية للتعريف بالفيروس وسبل الوقاية منه .

وشددت الدكتورة مايا مرسى على أن تكاتف جميع افراد المجتمع والمؤسسات والهيئات بالدولة ضرورة حتمية  للخروج بسلام من هذه المحنه الصعبة .

 


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