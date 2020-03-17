المؤبد لزوجة بالشرقية ألقت زوجها فى الرشاح وادعت اختفاءه

الشرقية - فتحية الديب

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، ربة منزل قتلت زوجها بإلقائه فى مياه مصرف على خليفة مشادة بينهما، بالسجن المؤبد، صدر الحكم برئاسة المستشار سلامة جاب الله، وعضوية المستشارين وائل عمر الشحات، ومحمود مجدى عبده، وسكرتارية نبيل شكرى .

تعود أحداث القضية رقم 883 لسنة 2020 جنايات مركز شرطة الزقازيق، والمقيدة برقم 12 لسنة 2020 كلى جنوب الزقازيق، عندما تلقى اللواء عاطف مهران، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عبد الله فليفل، مأمور مركز شرطة الزقازيق، يفيد بلاغا من أهالى قرية ميت ركاب دائرة المركز بالعثور على جثة بمياه رشاح مصرف " دائرة المركز "، تبين أنها لشخص يدعى " محمد س ع " 30 سنة مقيم شارع وادى النيابة دائرة قسم ثانى الزقازيق، وعثر بداخل ملابسه على بطاقة الرقم القومى وحافظة نقوده.

وتوصلت التحريات التى قام بها النقبيان محمد صديقى، وأيمن الزهيرى، معاونا مباحث مركز شرطة الزقازيق، برئاسة الرائد أحمد متولى، رئيس مباحث المركز، قيام زوجة المجنى عليه وتدعى " أنهار ع ع غ" 30 سنة ربة منزل بارتكاب الواقعة، أثناء جلوس المجنى عليها معها على شط مجرى مائى "المصرف" حدثت بينهما مشادة كلامية قامت الزوجة على أثرها بأن دفعت زوجها بيدها فى صدره فسقط فى المصرف قاصدة إزهاق روحه، وبعدها أدعت الزوجة أن زوجها متغيب إلى أن ظهرت الجثة وتم تضيق الخناق عليها بعد أن تبين أن أخر مشاهدة للمجنى عليها كانت معها .

فانهارت واعترفت أنها كالت له دفعة فى الصدر فسقط على أثرها فى المصرف دون قصد منها، وتم القبض عليها وإحالتها إلى نيابة مركز الزقازيق التى إحالتها بتهمة القتل دون سبق إصرار ولا ترصد إلى محكمة جنايات الزقازيق التى عاقبتها بالسجن المؤبد.