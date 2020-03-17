اليوم السابع
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الكويت تتبرع بـ40 مليون دولار لمنظمة الصحة العالمية لمكافحة كورونا

الثلاثاء، 17 مارس 2020 02:51 م
الكويت تتبرع بـ40 مليون دولار لمنظمة الصحة العالمية لمكافحة كورونا نائب وزير الخارجية الكويتى خالد الجارالله
أ ش أ

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أعلن نائب وزير الخارجية الكويتى خالد الجارالله، اليوم الثلاثاء، تبرع بلاده بأربعين مليون دولار، إلى منظمة الصحة العالمية، لدعم جهودها فى مكافحة فيروس (كورونا المستجد- كوفيد 19)، وأضاف الجارالله - فى بيان صحفى - أن التبرع يأتى فى إطار جهود الكويت المبذولة لمكافحة فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) على المستويين المحلى والدولي، وبتوجيهات سامية من أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.
 
وأوضح أن منظمة الصحة العالمية ستتولى توزيع هذا التبرع لدعم برامجها فى هذا المجال، إضافة إلى دعم الدول التى تتطلب أوضاعها الصحية تقديم المساعدة فى هذا الإطار.
 
أعلن مصدر كويتى، مطلع قيام وزارة الصحة الكويتية بتوقيع 12 عقدًا بالأمر المباشر بقيمة 13.5 مليون دينار لتوفير أدوية لمواجهة فيروس (كورونا) المستجد (كوفيد - 19). 
 
وقال المصدر - فى تصريح لصحيفة (الأنباء) الكويتية، اليوم الثلاثاء، "إن تلك التعاقدات تستهدف تعزيز المخزون الاستراتيجى من المعدات وأجهزة الفحص، والأدوية الخاصة بمواجهة الفيروس، موضحًا أن بعض العقود تشمل توريد أجهزة طبية ومعدات وأدوية لمواجهة الفيروس، والتى ستصل إلى وزارة الصحة فى المستقبل القريب".
 
وأشار إلى أنه رغم تعطيل العمل فى الجهات الحكومية، إلا أن ديوان المحاسبة يدرس تلك العقود المباشرة، لسرعة توقيعها والتوريد إلى وزارة الصحة.
 

الكويت

الصحه العالميه

كورونا

فيروس كورونا

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