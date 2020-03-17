اليوم السابع
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"الكهرباء" تقلل ساعات العمل لجميع العاملين ماعدا المحصلين والكشافين

الثلاثاء، 17 مارس 2020 03:54 م
"الكهرباء" تقلل ساعات العمل لجميع العاملين ماعدا المحصلين والكشافين الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة
كتبت رحمة رمضان

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أصدرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عدد من القرارات الهامة للعاملين بالقطاع و فيما يلى قرارات الوزارة:

1– فيما عدا شاغلى الوظائف القيادية يمنح الموظف المصاب بأى من الأمراض المزمنة مثل ( السكر، الضغط، أمراض الكلى، أمراض الكبد، أمراض القلب، الأورام) وفقاً لما هو ثابت بملفه الوظيفى إجازة استثنائية لمدة أسبوعين.

2 – تمنح الموظفة الحامل أو التى تراعى طفلاً أو أكثر يقل عمره عن أثنى عشر سنة ميلادية إجازة استثنائية لمدة أسبوعين.

3 – وعلى مستوى باقى العاملين عداً شاغلى الوظائف القيادية تقرر ما يلى:

فيما يخص الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركات الإنتاج والشركة المصرية لنقل الكهرباء فيما عدا العاملين بنظام الورادى يتم تقسيم العمل على باقى العاملين بالتناوب أسبوعياً وبما لا يخل بنظام التشغيل وبرامج الصيانة المخططة والعاجلة أو الطارئة وبما لا يؤثر على حسن سير العمل وانتظامه.

فيما يخص شركات التوزيع فيما عدا العاملين بنظام الورادى والمحصلين والكشافين يتم تقسيم العمل بالتناوب أسبوعياً بين باقى العاملين بما لا يخل بنظام العمل وكذلك عدم الإخلال بنظام التشغيل وبرامج الصيانة المخططة والعاجلة أو الطارئة وبما لا يؤثر على حسن سير العمل وانتظامه. وفى جميع الحالات سالفة الذكر تكون الإجازات الاستثنائية الممنوحة للعاملين مدفوعة الأجر ولا تحسب ضمن إلاجازات المقررة قانوناً أو تؤثر على أي من مستحقات الموظف المالية ويسرى العمل بهذه القرارات اعتباراً من الأربعاء الموافق 18/3/2020 وحتى 31/3/2020 أو صدور تعليمات أخرى. و قالت الوزارة أنه تم نشر وتوزيع هذه القرارات على كل الشركات التابعة.


الكهرباء

الطاقة المتجددة

محمد شاكر

كورونا

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