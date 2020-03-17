اليوم السابع
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القيادة المركزية الأميركية: ناقشنا مع سلطات العراق ملاحقة مهاجمى قاعدة التاجى

الثلاثاء، 17 مارس 2020 05:10 م
القيادة المركزية الأميركية: ناقشنا مع سلطات العراق ملاحقة مهاجمى قاعدة التاجى جوزيف فوتيل
إبراهيم سعيد

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أعلنت القيادة المركزية الأمريكية جوزيف فوتيل، خبر عاجل، مساء اليوم الثلاثاء، تم المناقشة مع السلطات العراقية ملاحقة مهاجمى قاعدة التاجي.

وأكد جوزيف فوتيل، خبر عاجل، أننا نسعى لاستقدام منظومة دفاع جوى إلى العراق لحماية قواتنا .

وأشار فوتيل، حسب ما نقلته قناة العربية الإخبارية، أن وجودنا بالمنطقة يثبت قدرتنا على حفظ مصالحنا ومصالح شركائنا.

ومن جانب اخر أكد الجنرال كينيث ماكينزى، قائد القيادة المركزية الأمريكية، أهمية علاقات الولايات المتحدة الأمريكية مع مصر، مشيرا إلى أن القاهرة تعد جزءًا رئيسيًا فى نطاق عمل القيادة المركزية الأمريكية، قائلا: نتشارك فى الرؤى مع القيادات العليا فى مصر، وكنت أتطلع لزيارة مصر، كما أننا فى أمريكا نحافظ على القنوات العسكرية المفتوحة على الرغم من وجود القنوات السياسية والدبلوماسية، إلا أن العلاقات العسكرية تحظى بأهمية شديدة، فمصر تحتل موقع استراتيجى شديد الأهمية على الحدود ونحن نعمل عن قرب مع مصر من أجل تحسين قدرات مكافحة الإرهاب.


جيمس ماتيس

وزارة الدفاع الامريكية

رئيس القيادة المركزية الامريكية

سوريا

أمريكا

الهجوم الكيماوى

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