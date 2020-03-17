اليوم السابع
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العنانى يوجه بالاستمرار فى مشروعات البنية الأساسية للافتتاحات الاثرية المقبلة

الثلاثاء، 17 مارس 2020 10:19 م
العنانى يوجه بالاستمرار فى مشروعات البنية الأساسية للافتتاحات الاثرية المقبلة الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والأثار
امال رسلان

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اجتمع اليوم الثلاثاء الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار مع الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الاعلي للآثار ورؤساء قطاعات المجلس لمناقشة التداعيات على القطاع الثقافي والآثري من فيروس كورونا المستجد واتخاذ الإجراءات اللازمة والتدابير الاحترازية المتطلبة للتعامل مع الأمر خلال الفترة القادمة في ضوء قرار الحكومة بتعليق الطيران ابتداء من ظهر يوم الخميس الموافق ١٩ مارس و حتي ٣١ مارس الجارى.

وخلال الاجتماع، أكد وزير السياحة والآثار على الاستمرار في مشروعات البنية الأساسية والانتهاء منها خاصة تلك التي سيتم افتتاحها قريبا والالتزام بالتوقيتات المحددة لها مثل قصر البارون امبان بحي مصر الجديدة ومتحف المركبات الملكية بحي بولاق والمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط ومتحف شرم الشيخ ومتحف كفر الشيخ والمتحف اليونانى الرومانى بالاسكندرية وطريق الكباش بالأقصر وترميم وتطوير منطقة شجرة مريم التي تعد أحد نقاط مسار رحلة العائلة المقدسة في مصر .

وأفاد الدكتور مصطفي وزيري أن المتاحف والمناطق الاثرية مستمره في استقبال زائريها والوفود السياحية الموجودة في مصر حيث زار اليوم المتحف المصري 700 سائح، ومنطقة اهرامات الجيزة زارها 1200 سائح، وأما معبد الكرنك بالأقصر فقد زاره 1000 سائح. واجتمع اليوم الثلاثاء الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار والنائب عمرو صدقي رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، ورؤساء قطاعات الوزارة، ورئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، ورؤساء الغرف السياحية المختلفة، وذلك لمناقشة التداعيات علي القطاع السياحي من فيروس كورونا المستجد واتخاذ الإجراءات اللازمة والتدابير الاحترازية المتطلبة للتعامل مع الأمر خلال الفترة القادمة في ضوء قرار الحكومة بتعليق الطيران ابتداء من ظهر يوم الخميس الموافق ١٩ مارس و حتي ٣١ مارس الجاري.

وخلال الاجتماع، اكد وزير السياحة والاثار بضرورة استغلال هذه الفترة في تطبيق كافة الإجراءات الوقائية حيث تم الاتفاق مع شركتين عالميتين (بريفيريسك و تي يو ڤي نور) للبدء الفوري بتطهير الفنادق الثابتة والعائمة والمنتجعات والمنشآت السياحية بالإضافة الي الكشف علي كافة العاملين بالقطاع السياحي للاطمئنان علي سلامة حالتهم الصحية وعقد دورات توعوية لتعريفهم بأساليب وطرق الوقاية والحماية من الفيروسات والأمراض وكيفية تطبيق الطرق المثلي لتطهير ونظافة بيئة العمل.


خالد العنانى

السياحة

قصر البارون

اخبار مصر

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