العدل: موظف محكمة الأسرة بالعجوزة مريض بالتهابات الحلق وليس كورونا

كتب إبراهيم قاسم

قالت وزارة العدل، إنه ايماءا لما تم تداوله من أخبار عن الاشتباه في إصابة أحد موظفي محكمة الأسرة بالعجوزة بفيروس كورونا، فإنه تم توقيع الكشف الطبي وتبين إصابته بالتهاب في الحلق وتم منحه إجازة للعلاج فى المنزل.

يذكر أن وزارة العدل قالت فى بيان لها صباح اليوم الثلاثاء، إنه فى إطار المتابعة المستمرة من الوزارة بشأن تنفيذ تعليمات وزير العدل باتباع الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيرس كورونا بجميع المحاكم والمصالح التابعة للوزارة، تبين من المتابعة عدم تنفيذ هذه الاجراءات داخل نطاق محكمة شبين الكوم الإبتدائية فصدر قرار وزير العدل بإنهاء ندب المستشار رئيس محكمة شبين الكوم الابتدائية لمخالفته تعليمات الوزارة فى هذا الشأن.

ووجه وزير العدل بضرورة الالتزام الصارم بهذه الإجراءات داخل المحكمة والمأموريات التابعة لها.

كما تم تعقيم مبنى ديوان وزارة العدل بالكامل والانتهاء منه، كما تم التوجيه باتخاذ الاجراءات الوقائية داخل المصالح التابعة للوزارة ووجه وزير العدل بتوفير التكاليف المالية اللازمة لذلك.

ونوهت وزارة العدل أن الالتزام باتخاذ الإجراءات الصحية والوقائية والمتعارف عليها فى هذا الشأن، هو أمر حيوى وعل الجميع الالتزام بنفيذ التعليمات حرفيًا .