اليوم السابع
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الطيران المدنى الكويتى: توجيهات بتسهيل إجراءات المقيمين الراغبين بالمغادرة

الثلاثاء، 17 مارس 2020 08:19 ص
الطيران المدنى الكويتى: توجيهات بتسهيل إجراءات المقيمين الراغبين بالمغادرة كورونا - صورة أرشيفية
الكويت / أ ش أ/

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كشف مدير الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية يوسف الفوزان، عن صدور توجيهات من مجلس الوزراء الكويتي، بتذليل كل الصعوبات أمام المقيمين الراغبين في المغادرة والعودة إلى دولهم، موضحا أن عملية إجلائهم تتم بالتنسيق بين سفاراتهم ووزارة الخارجية الكويتية.

وأضاف الفوزان – في تصريح صحفي – أن هناك استعدادا كاملا في مطار الكويت الدولي، لتسهيل الإجراءات أمام جميع الجنسيات والجاليات الراغبة في مغادرة الكويت، بعد تقديم السفارات طلباً إلى وزارة الخارجية بذلك.

ولفت إلى أن (الطيران المدني) الكويتية، لم تتلق إلا طلبا واحدا لتسيير رحلة واحدة فقط إلى بيروت، ولم تصلها أي طلبات أخرى لتسيير رحلات حتى يوم أمس، مشيرا إلى أن فرق العمل وموظفي الطيران المدني، حضروا قبل تسيير رحلة الإجلاء المتجهة إلى بيروت، وجرى توفير كاونترات خاصة لتسهيل الإجراءات أمامهم، ووضع ممرات لتسهيل حركة تنقلهم، منذ وصولهم مواقف السيارات، مرورا بقاعة وزن الحقائب، ومن ثم الاتجاه بشكل مباشر إلى قاعة الجوازات، ثم بوابة الطائرة في مبنى الركاب t1.

في سياق آخر، أكد مدير الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، استمرار رحلات البضائع والشحن الجوي في مطار الكويت الدولي، مشيرا إلى أن إجمالي الرحلات الجوية، بلغ حتى يوم أمس 12 رحلة مغادرة وقادمة.

 


الكويت

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الطيران المدنى الكويتى

فيروس كورونا

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