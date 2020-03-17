اليوم السابع
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خالد صلاح
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الصين تقرر إرسال مزيد من الخبراء الطبيين إلى إيطاليا لمكافحة وباء كورونا

الثلاثاء، 17 مارس 2020 08:29 ص
الصين تقرر إرسال مزيد من الخبراء الطبيين إلى إيطاليا لمكافحة وباء كورونا الرئيس الصينى شى جين بينج
بكين /أ ش أ/

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قال الرئيس الصيني شي جين بينج "إن بلاده سترسل مزيدا من الخبراء الطبيين إلى إيطاليا وستبذل قصارى جهدها لتقديم إمدادات طبية ومساعدات أخرى".

وأضاف شي جين بينج - خلال محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي - أن الصين وإيطاليا تشهدان الاختبار الأصعب فيما يتعلق بمرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، مشيرا إلى أنه بعد مضي أشهر من العمل الجاد، أظهرت أعمال الوقاية والسيطرة في الصين تغيرات إيجابية وحققت تقدما كبيرا في المرحلة الحالية، وأن التعافي الاقتصادي والتنمية الاجتماعية يتحركان سريعا نحو الأمام معا.

وأكد أن الصين ستتعامل بحكمة من البداية حتى النهاية وستسعى جاهدة نحو إحراز نصر مبكر وكامل على المرض، من أجل منح الدول الأخرى الثقة في جهود الوقاية والسيطرة.. منوها بأن الحكومة الإيطالية اتخذت سلسلة من الإجراءات الوقاية والسيطرة المشددة، مؤكدا دعم بلاده لإيطاليا وثقتها الكاملة في انتصارها على المرض.

وأوضح أن الصين حددت أوجه القلق الملحة في إيطاليا، وسترسل المزيد من الخبراء الطبيين إليها وستقوم بأقصى ما في وسعها من أجل تقديم الإمدادت الطبية والمساعدات الأخرى، مؤكدا استعداد الصين للعمل مع إيطاليا للمساهمة في التعاون الدولي لمكافحة المرض وبناء طريق حرير صحي.

ومن جانبه، قال رئيس الوزراء الإيطالي "إن الحكومة الصينية اتخذت خطوات مشددة للسيطرة على المرض بشكل فعال، ما شجع إيطاليا والدول الأخرى فيما يتعلق بالتعامل مع المرض وقدم لهم مرجعا".

ووجه كونتي الشكر إلى الجانب الصيني على دعمه ومساعدته لإيطاليا خلال الأوقات الصعبة، مشيرا إلى أن هذا يبرهن مرة أخرى على الصداقة الوطيدة بين شعبي البلدين، مضيفا أنه يؤمن بأن العلاقات بين إيطاليا والصين ستكون أقوى بعد انتهاء المرض.

 


الصين

الرئيس الصينى

كورونا

ايطاليا

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