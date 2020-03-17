"الصحة الكويتية": 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.. وشفاء 12 حالة

كتب محمد عبد العظيم

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبد الله السند، أن إجمالي حالات الشفاء من فيروس كورونا في بلاده وصل إلى 12 حالة، لافتا إلى أنه تم تسجيل 7 حالات جديدة بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية وجميع الحالات مرتبطة بالسفر إلى بريطانيا، وهم جميعا لمواطنين من الكويت، وبالتالي يكون مجموع الحالات في البلاد 130 حالة، تم شفاء 12 حالة، والباقى يتلقى العلاج.

وقال الدكتور عبد الله السند، خلال مؤتمر صحفى لوزارة الصحة الكويتية حول أخر مستجدات فيروس كورونا، أنه يجب على كل شخص أن يعرف أعراض فيروس كورونا ومؤشرات الإصابة، وكيفية التصرف إذا ظهرت عليه هذه الأعراض، مشددا على المسئولية المشتركة بين الحكومة والمواطنين للسيطرة على انتشار فيروس كورونا، حيث أن التأهب والاستعداد يشمل المؤسسات الحكومية والأفراد.

وأضاف أن الحماية والكشف والعلاج في كل حالة مصابة هذا الفيروس يساهم في تقليل انتشار الفيروس، والحد من الانتقال بين المدن وهذا صميم العمل لتعزيز الإجراءات الاحترازية، وذلك من خلال غرف عزل والحجر الصحى المنزلى والحجر الصحى المؤسسى، قائلآ: نتابع تجارب الدول في التعامل مع فيروس كورونا خاصة أنه يتواجد حاليا 156 دولة تواجه هذا الفيروس.