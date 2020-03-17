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الشيخ أحمد تركى: الجماعة سنة والحفاظ على الحياه فرض.. والأولى تصلى فى بيتك

الثلاثاء، 17 مارس 2020 10:35 ص
الشيخ أحمد تركى: الجماعة سنة والحفاظ على الحياه فرض.. والأولى تصلى فى بيتك صلاة
كتب - إسماعيل رفعت

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أكد الشيخ أحمد تركى، مدير عام التدريب السابق بوزارة الأوقاف، أنه يجوز التباعد بين المصلين فى صفوف الصلاة وعدم التقارب والتلامس فى ظل انتشار الفيروسات.
 
وقال تركى، إن صلاة الجماعة فى المسجد سنة مؤكدة والوقاية من الوباء واجب وفريضة !!  وبالتالى حفظ النفس من الوباء مقصد من مقاصد الشريعة وفريضة وقت انتشار الوباء (لا سيما أن سجاد المساجد من أسهل الوسائل لنقل العدوى أثناء سجود المصلين ومن الصعوبة تطهيره خمس مرات فى اليوم !!).
 
وبالتالى: الأولى الصلاة فى المنزل ويمكن أن تصلى بأسرتك جماعة ولَك ثواب الجماعة فى المسجد لأنك فى حكم الضرورة.
 
وتساءل تركى، إذا أراد الناس الصلاة فى المسجد فواجب عليهم الأخذ بكل وسائل الحيطة والوقاية.. ويصبح التباعد بين المصلين اثناء الصلاة ضرورة ، " فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه " ومن الممكن أيضاً استخدام قطعة من القماش أو منديل او سجادة صلاة شخصية، وللسجود عليها فوق السجاد حتى تضمن عدم العدوى، وبجانب تجنب المصافحة التى تتم بين المصلين بعد الصلاة (حرماً ... جمعاً) فى هذه الفترة، وبجانب ذلك الأخذ بكل النصائح الطبية الوقائية المعلنة.

 


وزاره الاوقاف

كورونا

تباعد المصلين

الصلاه

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