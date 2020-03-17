اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 17 مارس 2020 05:07 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

"الشركات السياحية": نبحث خطة مع الحكومة للحفاظ على العمالة من التسرب

الثلاثاء، 17 مارس 2020 03:30 ص
"الشركات السياحية": نبحث خطة مع الحكومة للحفاظ على العمالة من التسرب حسام الشاعر رئيس غرفة الشركات السياحية
كتبت آمال رسلان 

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد حسام الشاعر رئيس غرفة الشركات السياحية ووكالات السفر أن الغرفة تبحث بالتعاون مع غرفة المنشآت الفندقية وضع خطة تحظى بدعم حكومى للحفاظ على العمالة المتواجدة حاليا فى الفنادق والشركات والقطاع بالكامل، ونحميها من التسرب لأن العمالة المدربة هى عصب القطاع.

وشدد الشاعر لليوم السابع، أنه فى ظل تعليق حركة الطيران ووقف الحركة السياحية لابد من التحرك بشكل عاجل مع الشركات والفنادق للتعاون فى تلك الخطة، مع بحثها بالتعاون مع الحكومة، وقد يمكن استغلال تلك الفترة فى رفع كفاءة العاملين وزيادة تدريبهم استعدادا لعودة الحركة.

وأشار رئيس غرفة الشركات إلى أن تلك الفترة مؤقتة وستنتهى قريبا، وأى إجراءات يتم اتخاذها حاليا بوقف حركة الطيران والسياحة هى فى صالح الشعب المصرى حيث تعتبر أولوية.

وتوقع الشاعر أن تستمر تلك الأزمة لمدة أقصاها شهرا، وبعدها ستعود الأمور لطبيعتها، بل وستشهد السياحة المصرية إقبالا غير مسبوق فهى لها مميزات عدة أهمها جوها المعتدل، مشيرا إلى أنها فترة قصيرة ولا تدعوا إلى القلق.

ونوه الشاعر إلى أن غرفة الشركات السياحية ستبدأ التنسيق مع أعضائها فورا لتنفيذ قرار رئيس الوزراء، حيث سيبدأ حصر الأفواج السياحية المتواجدة بمصر والإعداد بالكامل وتنسيق جدول لمغادرتهم تباعا على مدار الأسبوع وحتى الخميس المقبل بالتعاون مع منظمى الرحلات الأجانب، لافتا إلى أنه جارى إبلاغهم بعدم استقبال وفود جديدة خلال الفترة المحددة والتى ستنتهى فى 31 مارس الجارى.

وقال المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أنه تم تعليق حركة الطيران فى كافة المطارات المصرية بداية من ظهر يوم الخميس القادم، موضحا أن هذا التعليق سيستمر حتى يوم 31 مارس المقبل، وأن الهدف من هذا القرار منع انتشار فيروس كورونا. 


السياحة

كورونا

اخبار مصر

اخبار اليوم

قطاع السياحة

اخبار عاجلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
إيقاف7 أسواق أسبوعية بـ7 أحياء ومدن بالجيزة بسبب كورونا

إيقاف7 أسواق أسبوعية بـ7 أحياء ومدن بالجيزة بسبب كورونا

عقوبات مغلظة لمواجهة محاولات العبث بالأثار والقيام بأفعال مخالفة للآداب فيها

عقوبات مغلظة لمواجهة محاولات العبث بالأثار والقيام بأفعال مخالفة للآداب فيها

"التعليم": السماح لطلاب المدارس الداخلية بالمغادرة والعودة لمنازلهم

"التعليم": السماح لطلاب المدارس الداخلية بالمغادرة والعودة لمنازلهم

بشائر بالموازنة الجديدة.. اعرف خطة المالية لتحسين أجور العاملين بالدولة

بشائر بالموازنة الجديدة.. اعرف خطة المالية لتحسين أجور العاملين بالدولة

الداخلية تجرى اليوم قرعة الحج بأسيوط والقليوبية وبنى سويف والإسكندرية والسويس

الداخلية تجرى اليوم قرعة الحج بأسيوط والقليوبية وبنى سويف والإسكندرية والسويس

التعليم: بدء تأليف كتاب القيم والأخلاق الجديد لطلاب الابتدائية

التعليم: بدء تأليف كتاب القيم والأخلاق الجديد لطلاب الابتدائية

فيديو وصور.. "طفل الجردل" حديث السوشيال ميديا بعد إجادته الغناء

فيديو وصور.. "طفل الجردل" حديث السوشيال ميديا بعد إجادته الغناء

الكهرباء: الخبراء الروس يمارسون عملهم بالضبعة وكشف طبى لهم كل 14 يوما

الكهرباء: الخبراء الروس يمارسون عملهم بالضبعة وكشف طبى لهم كل 14 يوما

أخبار × 24 ساعة.. رئيس الوزراء: لدينا رصيد كبير من السلع يكفى لشهور طويلة

أخبار × 24 ساعة.. رئيس الوزراء: لدينا رصيد كبير من السلع يكفى لشهور طويلة

وزير التعليم يكشف خطة الوزارة فى التعامل مع أزمة كورونا

وزير التعليم يكشف خطة الوزارة فى التعامل مع أزمة كورونا

بعد تعطيل الدراسة.. اعرف إزاى تدخل على بنك المعرفة.. فيديو

بعد تعطيل الدراسة.. اعرف إزاى تدخل على بنك المعرفة.. فيديو

الأوقاف تتخذ حزمة من الإجراءات الوقائية ضد كورونا.. تحظر السلام باليد فى دواوينها ومنع تقبيل يد رموزها والوالدين.. حظر العزاء وعقد القران بدور المناسبات والاختبارات والدورات.. غلق الأضرحة والحسين والسيدة زينب

الأوقاف تتخذ حزمة من الإجراءات الوقائية ضد كورونا.. تحظر السلام باليد فى دواوينها ومنع تقبيل يد رموزها والوالدين.. حظر العزاء وعقد القران بدور المناسبات والاختبارات والدورات.. غلق الأضرحة والحسين والسيدة زينب

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة