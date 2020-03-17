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السديس معلقا عن قرار إيقاف صلاة الجمعة والجماعة بالسعودية: يجسد يسر الشريعة الإسلامية

الثلاثاء، 17 مارس 2020 11:21 م
السديس معلقا عن قرار إيقاف صلاة الجمعة والجماعة بالسعودية: يجسد يسر الشريعة الإسلامية السديس
كتب هيثم سلامة

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أشاد الشيخ عبد الرحمن السديس الرئيس العام لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي بقرار إيقاف صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض في المساجد عدا الحرمين الشريفين، لمنع انتشار فيروس كورونا، مؤكدا أنه يجسد يسر الشريعة الإسلامية وفقه النوازل والمقاصد وفيه نجاه للأنفس ومنع تفشى الوباء بينهم.

وأضاف "السديس"، عبر حساب شئون الحرمين عبر موقع تويتر:"أن هذا القرار الصائب من هيئة كبار العلماء، جاء بعد اطلاعها في دورتها الاستثنائية الخامسة والعشرين المنعقدة بمدينة الرياض اليوم، على التقارير الطبية الموثقة المتعلقة بهذا الفيروس ومدى خطورته المتمثلة في سرعة انتقال عدواه بين الناس بما يهدد أرواحهم، ما لم تكن هناك تدابير احترازية شاملة دون استثناء فإن الخطورة ستكون متضاعفة، مبيا أن التجمعات تعتبر السبب الرئيس في انتقال العدوى".

الشيخ السديس
الشيخ السديس

وأوضح الرئيس العام، قائلاً :"أوصى بتقوى الله عز وجل واللجوء إليه سبحانه بالدعاء والتضرع بين يديه في أن يرفع هذا البلاء عن هذا البلد الأمين ويحمى جميع المسلمين".

يشار أنه قد قررت المملكة العربية السعودية اليوم، الاكتفاء برفع أذان الصلوات الخمس فى المساجد، حيث أصدرت هيئة كبار العلماء قرارا بوقف صلاة الجمعة والجماعة فى المساجد باستثناء الحرمين الشريفين.

وفيما يلى نص البيان حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية:أصدرت هيئة كبار العلماء بالسعودية  قرارها رقم ( 247 ) في 22 / 7 / 1441 هـ فيما يلي نصه :الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد :

 فقد اطلعت هيئة كبار العلماء في دورتها الاستثنائية الخامسة والعشرين المنعقدة بمدينة الرياض يوم الثلاثاء بتاريخ 22 / 7 / 1441هـ على ما يتعلق بجائحة كورونا وسرعة انتشارها وكثرة الوفيات بها واطلعت على التقارير الطبية الموثقة المتعلقة بهذه الجائحة المشمولة بإيضاح وزير الصحة لدى حضوره في هذه الجلسة التي أكدت على خطورتها المتمثلة في سرعة انتقال عدواها بين الناس بما يهدد أرواحهم وما بينه  من أنه ما لم تكن هناك تدابير احترازية شاملة دون استثناء فإن الخطورة ستكون متضاعفة مبيناً أن التجمعات تعتبر السبب الرئيس في انتقال العدوى.


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السعودية

اخبار السعودية

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