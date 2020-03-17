اليوم السابع
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الرقابة المالية تمنح وسطاء التأمين مهلة شهرا إضافيا لإنهاء إجراءات التجديد

الثلاثاء، 17 مارس 2020 12:00 ص
الرقابة المالية تمنح وسطاء التأمين مهلة شهرا إضافيا لإنهاء إجراءات التجديد المستشار رضا عبد المعطى نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
كتب هانى الحوتى

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أصدر المستشار رضا عبد المعطى نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، كتاب دورى رقم 2 لسنة 2020 بشأن منح وسطاء التأمين وإعادة التأمين مهلة شهر إضافى من تاريخ انتهاء القيد لإنهاء إجراءات التجديد فى سجل وسطاء التأمين أو إعادة التأمين.

وقال رضا عبد المعطى، إن إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قررت وقف عقد الدورات التدريبية التى يتم تنظيمها من خلال معهد الخدمات المالية التابع للهيئة، لوسطاء التأمين أو إعادة التأمين لمدة شهر اعتباراً من 22 مارس، كما تقرر منح وسطاء التأمين أو إعادة التأمين مهلة شهر إضافة من تاريخ انتهاء القيد بسجلات الهيئة لاستكمال إجراءات القيد.

يأتى ذلك فى إطار استكمال جهود الدولة لاحتواء انتشار فيروس كورونا، وتوافقاً مع قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 606 لسنة 2020، حيث نص فى مادته الأولى منه على "فى سبيل اتخاذ الدولة لبعض الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وحفاظاً على صحة المواطنين، تعلق مؤقتاً جميع الفاعليات التى تتطلب أى تجمعات كبيرة للمواطنين".

وكان الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، قد أصدر كتابا دوريا يوضح قيام الإدارة المركزية لخدمات السوق بالهيئة بممارسة مهام عملها إلكترونيا، بحيث يُمكن للمتعاملين فى الأنشطة المالية غير المصرفية تقديم تعاملاتهم ونماذج الخدمة المطلوبة من الهيئة عبر البريد الإلكترونى ودون الحاجة للقدوم لمقر الرقابة المالية، وذلك فى ضوء ما تتخذه الدولة المصرية من إجراءات احترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد والوقاية منه.

وأضاف رئيس الهيئة، أنه يٌمكن للمتعاملين وأصحاب الشكاوى إرسالها إلكترونيا عبر البريد الإلكترونى Complaints@fra.gov.eg، بالإضافة لخدمة تلقى طلبات التسجيل فى الدورات التدريبية للمهنيين عبر البريد الإلكترونى fsi@fra.gov.eg، ولمن يرغب فى التقدم بطلبات الترخيص والتجديد للمهنيين يمكنه إرسال الطلب والمستندات المطلوبة عبر البريد الإلكترونى Professionals@fra.gov.eg..

 


الرقابة المالية

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