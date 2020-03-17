اليوم السابع
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لمواجهة انتشار فيروس كورونا..

الرقابة المالية تحث الشركات المقيدة على عقد عموميتها بأكثر من موقع بذات الوقت

الثلاثاء، 17 مارس 2020 01:05 م
الرقابة المالية تحث الشركات المقيدة على عقد عموميتها بأكثر من موقع بذات الوقت محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية
كتب هانى الحوتى

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وجهت هيئة الرقابة المالية، الشركات المقيد أسهمها بالبورصة المصرية، بالاستفادة من إمكانية عقد الجمعية العمومية فى أكثر من موقع فى ذات الوقت شريطة توافر النظم الإلكترونية التى تربط بين المواقع المختلقة ببعضها وتسمح بالتواصل الصوتى والمرئى من قبل المساهمين الذين يحق لهم المشاركة فى اجتماعاتها .
 
يأتي ذلك تزامناً مع انعقاد الجمعيات العمومية لغالبية الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، والخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة فى الفترة القادمة مع صدور الإجراءات الاحترازية التى تطبقها الدولة المصرية لمواجهة الفيروس المستجد (كورونا) -بقرار رئيس الوزراء رقم 606 لسنة 2020 -بالتعليق المؤقت لجميع الفعاليات التى تتطلب تواجد أى تجمعات كبيرة للمواطنين، أو تلك التى تتطلب انتقالهم بين المحافظات بتجمعات كبيرة، ورغبة من هيئة الرقابة المالية فى التيسير وتوسيع دائرة المشاركة للمساهمين بما لا يعيق تحقيق الهدف من تنفيذ الإجراءات الاحترازية.
 
وطالب محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، الشركات بالاستفادة من التيسير الوارد فى المادة رقم 208 من اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد والتى تسمح بحضور مندوبين عن المساهمين لاجتماعات الجمعية العامة بموجب توكيل أو تفويض كتابى، وبإجازة الإنابة لأحد أمناء الحفظ أو الملاك المسجلين وفقا لأحكام قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية.
 
هذا وسبق لهيئة الرقابة المالية أن حثت على ضرورة مراعاة الجمعيات العمومية عند انعقادها لعدة توصيات فى مقدمتها الحرص على اختيار مكان ذى استيعاب عال لمنع تقارب الأشخاص أثناء الاجتماع والاستراحات التى تتخلله بحيث لا تقل عن المسافة الآمنة طبياً، والحرص على تنظيف المكان جيداً واستخدام المطهرات فى أعمال التنظيف ويشمل ذلك المقاعد والأسطح وخلافه، وكذلك توفير مادة مطهرة للاستخدام الشخصى قبل دخول القاعة وعند الخروج منها.
 
وحظرت الهيئة، حضور الأشخاص الذين لم يمضى على عودتهم من إحدى الدول التى ثبت انتشار فيروس كورونا بها – فترة أقل من أسبوعين- وكذلك كل من خالط حالة إصابة أو اشتباه دون مرور أسبوعين على ذلك، وامتناع أى شخص يعانى من ارتفاع بدرجة الحرارة أو أى أعراض مشابهة مثل الكحة الشديدة أو ألم بالصدر أو صعوبة التنفس عن حضور الاجتماع.
 
ودعت كذلك إلى العمل على توفير جهاز لقياس الحرارة (بدون ملامسة) للأعضاء قبل دخولهم القاعة بواسطة احد الأفراد المدربين، على أن يمتنع أى شخص تتعدى درجة حرارته عن 38 عن دخول القاعة أو حضور الاجتماع، والبعد عن التزاحم.
 
الجدير بالإشارة أن الدكتور محمد عمران ئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، كان قد طالب الشركات المقيدة أسهمها ببورصة الأوراق المالية والشركات العاملة فى مجال الأنشطة المالية غير المصرفية بضرورة الالتزام بإعداد نظام إلكترونى للتصويت عن بعد من قبل المساهمين الذين يحق لهم المشاركة والتصويت فى الجمعية العامة، ضمن إجراءات لمواجهة انتشار فيروس كورونا.
 

الرقابة المالية

كورونا

البورصة

جمعيات عمومية

محمد عمران

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